Gyerünk az árnyékba: 4 megyében van harmadfokú, piros riasztás!

Szerdára már négy megyére adta ki legmagasabb fokú (piros) figyelmeztetését a hőség miatt a meteorológiai szolgálat.



E szerint Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében van érvényben a harmadfokú figyelmeztetés.



A fővárosra és tizenegy megyére másodfokú, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szerdára a hőség miatt.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint fokozódik a hőség, a napi középhőmérséklet többnyire 26-29, az Alföld déli, délkeleti felén egyre több helyen 29-30 Celsius-fok körül alakul.



Az előrejelzés szerint az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz, északnyugaton, nyugaton lehet több a gomolyfelhő, és arrafelé késő délután, este egy-egy zápor is előfordulhat. A nappali maximumok várhatóan 34-38 fok között alakulnak. Késő estére 22-28 fok közé hűl le a levegő.



Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el.



Korábban



Tovább fokozódik a kánikula, a legfrissebb előrejelzések szerint a legforróbb időszak péntektől vasárnapig tarthat. A mentőknek egy átlagos naphoz képest országosan mintegy 15 százalékkal több dolguk volt az elmúlt huszonnégy órában a hőség miatt. A MÁV-Start a hőségriasztás alatt a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ingyen ásványvizet ad az utasoknak.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán kedden kiemelték: az már biztos, hogy a mostani lesz a szezon eddigi legerősebb hőhulláma, a legmelegebb napokban a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 39, 40 Celsius-fokot, sőt egy-egy helyen a 41 fok sem kizárt. Kedden országszerte sok helyen volt 35 foknál is melegebb, többfelé (főként keleten és a fővárosban) 37 fokot is mértek. Mivel a következő napok maximumrekordjai 40 fok körül (a fővárosiak 37-39 fok között) lesznek, a hőmérséklet (főként a hétvégén) megközelítheti, akár meg is döntheti a napi rekordértékeket.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az összes megyére első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetéseket adott ki a hőség miatt keddre. Veszélyjelzésük szerint két megyében van érvényben a legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetés: Csongrád és Békés megyében a napi középhőmérséklet is 29 Celsius-fok felett alakulhat. Emellett csaknem az egész országban másodfokú, míg Nógrád megyében elsőfokú a meteorológiai szolgálat által hőség miatt kiadott figyelmeztetés.



Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy országosan mintegy 15 százalékkal több dolguk volt a mentőknek egy átlagos naphoz képest az elmúlt huszonnégy órában a hőség miatt. Győrfi Pál, a szervezet szóvivője az M1 aktuális csatorna műsorában azt mondta, hogy - érdekes módon - a budapesti esetszám nem nőtt. A leggyakoribb a hőség miatti rosszullét, amely ájulás, de akár infarktus is lehet - tette hozzá.



A MÁV szakemberei folyamatosan ellenőrzik a vasúti sínek hőmérsékletét, 45 Celsius foknál, illetve fölötte fokozott pályafelügyeletet vezetnek be. A vasúttársaság közleményében ismertette: a tartós hőterhelés szerkezeti változásokat okozhat a vasúti pályában, 50-60 Celsius-fok között a sínek deformálódhatnak, ilyenkor sebességkorlátozást vezetnek be. A felsővezetékek a nagy melegben megnyúlnak, emiatt előfordulhat szakadás, áramszedőtörés.



A MÁV-Start a hőségriasztás alatt a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ingyen ásványvizet ad az utasoknak. Az InterCity vonatokon a klímaberendezés meghibásodása esetén osztanak vizet. A vonatok megközelítően harmadában, mintegy 600-ban van légkondicionáló vagy légjavító berendezés, a járművek karbantartásánál ezekre fokozott figyelmet fordítanak. A légkondicionáló az előre beállított hőfokot biztosítja, míg a légjavító berendezés a külső hőmérsékletet képes néhány fokkal csökkenteni.



A Volánbusz folyamatosan ellenőrzi járatain a klímaberendezések, szellőzőrendszerek, ablakok megfelelő működését, hiba esetén a problémát a lehető leggyorsabban megoldják. A vállalat azt közölte, hogy autóbuszai jelentős többsége digitális vezérlésű klímaberendezéssel van felszerelve, amelyek jellemzően 28 és 17 Celsius fok között állíthatók. Megjegyezték, hogy a klímák hatékonyságát ilyen meleg időben rontja, ha egy vonalon sok a megálló, ezért gyakran nyitják a jármű ajtaját. A Volánbusz arra készül, hogy szerdától a két legnagyobb budapesti autóbusz-állomáson vizet oszt utasainak.



A száraz, forró időjárásban több a szabadtéri tűz, a kánikulában naponta negyven ilyen esethez hívják a tűzoltókat. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője azt is elmondta, hogy továbbra is érvényes a június 20-án elrendelt országos tűzgyújtási tilalom, amely szerint tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A helyettes szóvivő kiemelte: a szabadtéri tüzek kilencvenkilenc százalékát emberi mulasztás okozza.



A péntekig elrendelt hőségriadó miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkavédelmi főosztálya ismét felhívta a munkáltatók figyelmét a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme miatt szükséges megelőző intézkedések fontosságára és figyelmeztetett, hogy a járási hivatalok ebben az időszakban fokozott figyelmet fordítanak a hőséggel összefüggő munkavédelmi előírások ellenőrzésére.



Korábban írtuk:

Tovább fokozódik a kánikula, a legfrissebb előrejelzések szerint a legforróbb időszak péntektől vasárnapig tarthat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán kedden kiemelték: az már biztos, hogy a mostani lesz a szezon eddigi legerősebb hőhulláma, a legmelegebb napokban a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 39, 40 Celsius-fokot, sőt egy-egy helyen a 41 fok sem kizárt.



Kedden még nem dőlt napi melegrekord, de következő napokban megvan rá az esélye; a meteorológiai szolgálat adatai szerint országszerte számos helyen volt 35 foknál is melegebb, többfelé (főként keleten és a fővárosban) 37 fokot is mértek. Mivel a következő napok maximumrekordjai 40 fok körül (a fővárosiak 37-39 fok között) lesznek, a hőmérséklet (főként a hétvégén) megközelítheti, akár meg is döntheti a napi rekordértékeket. Emellett a belvárosi területeken és a magasabban fekvő helyeken a legmagasabb minimumok rekordjai is veszélyben lehetnek - tették hozzá.



Megjegyezték, hogy bár Magyarországon július vége, augusztus eleje az éghajlati átlagok szerint is a legmelegebb időszak, ez a hőség nálunk is szélsőségesnek számít: az ilyenkor szokásos 28, 29 foknál mintegy 10 fokkal lesz melegebb a napokban. Péntektől vasárnapig lesz a legmelegebb, akkor az ország túlnyomó részén 35 fok fölé melegszik a levegő. Kevésbé forró léghullámok az északnyugati tájakat érhetik el időnként, de a hőség tartós mérséklődése várhatóan csak a jövő hét első napjaiban kezdődik meg, akkor előbb északnyugaton, pár nap késéssel délkeleten is enyhülhet a forróság. "Jelentősebb lehűlést a jövő hét második fele hozhat" - írta a meteorológiai szolgálat, hozzátéve: "ez még igen bizonytalan".



A szokatlan meleg miatt Közép- és Délkelet-Európa több országában is a legmagasabb fokozatú figyelmeztetés van érvényben - emelte ki a meteorológiai szolgálat.



Az előrejelzés szerint szerdán sok napsütés várható, csak kevés fátyol-, illetve délután északnyugaton, nyugaton gomolyfelhő lehet, ott egy-egy zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 16-23 fok között valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 34-38 fok között alakul.



Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el.