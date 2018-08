Fokozódik a kánikula: jövő héten tovább tombol a nyár

Sok napsütés várható, de a jövő héten is lehetnek záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



A tartós hőség miatt hétfőre Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra kiadták a figyelmeztetést. Emellett Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a felhőszakadás veszélye miatt kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint hétfőn a többórás napsütés mellett elszórtan, egyre inkább az ország keleti és déli felén fordulhat elő zápor, zivatar. Csak zivatarok környezetében lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 18-22, a legmagasabb hőmérséklet 28-33 fok között várható.



Kedden a sok napsütés mellett elsősorban a Dunántúlon helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A légmozgás csupán zivatar környezetében erősödhet meg átmenetileg. A leghidegebb órákban 17-22 fok lehet. Napközben 30-35 fokig melegszik a levegő.



Szerdán és csütörtökön is sok lesz napsütés, csapadék nem valószínű. A minimumhőmérséklet szerdán 17-22, csütörtökön 18-23 fok között valószínű. A nappali maximumok szerdán 31-36, csütörtökön 32-36 fok között alakulnak. Pénteken is jellemzően napos idő várható. Zápor, zivatar elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő.



A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 18-23, a legmagasabb hőmérséklet 31-36 fok között alakul. Szombaton keleten több, nyugaton kevesebb napsütés várható.



A Dunántúlon több helyen, keleten elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 17-22 fok lehet. Napközben 27-33 fokig melegszik a levegő. Vasárnap napos idő lesz, elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A légmozgás megélénkül, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 17-22, a maximumhőmérséklet 28-33 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.