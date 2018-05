Felhőszakadás várható, figyelmeztetést adtak ki a térségünkre

Ma többfelé valószínű zivatarok kialakulása, nagyobb számban a Dunántúlon, kisebb számban a Tiszántúlon. A zivatarokhoz felhőszakadás társulhat (> 30 mm, főként délnyugaton > 40 mm is), valamint viharos szél (>60 km/h) és jégeső (<2 cm) is kísérheti őket.Éjszaka is valószínű zivatarok kialakulása (főként a Dunántúlon), amelyeket néhol felhőszakadás (>30 mm) kísérhet.Csütörtökön is többfelé számíthatunk zivatarokra, amelyeket felhőszakadás (>30 mm) kísérhet.Felhőszakadásra kisebb esély az északkeleti megyékben van, de zivatar ott is előfordulhat. A zivatarokat néhol viharos szél (>60 km/h) és jégeső (<2 cm) kísérheti.