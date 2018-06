Felhőszakadás: utcák, pincék úsztak Győrben, nyitva a Dunakapu mélygarázs - fotók, videók

Már nyitva a Dunakapu mélygarázs



A Győr belvárosában péntekre virradó éjszaka lehullott csapadék egy része befolyt a Dunakapu mélygarázsba. A Győr-Szol Zrt. munkatársai a mélygarázst átmenetileg lezárták, és azonnal intézkedtek a kárelhárítás megkezdéséről, a víz kiszivattyúzásáról.



A lezárás megszűnt, péntek 13 órától a szokásos rend szerint használhatják a létesítményt!



Rövid időn belül mintegy tíz helyre hívták az egységeket, elsősorban vízeltávolítás céljából. A Galántai utcában például egy garázsba, a Benczúr utcában és a Szövetség utcában pincébe, a Sarkantyú közben pedig egy hotel mélygarázsába folyt be a víz - tájékoztatott a katasztrófavédelem."a Sarkantyú közben a felújítások ellenére sem lett jó a csatorna-rendszer" - írta olvasónk:A Gyepszél utcában újra több mint 70 cm víz áll, a lakók teljes mértékben elégedetlenek,a helyzet tarthatatlan - írta olvasónk, többen fotókat is küldtek az utcából:(Eörsi Péter út), ahogyan a múltkori esőzések alatt, úgy most sem tudta elvezetni a csatornahálózat a vizet: