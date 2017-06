Felhőszakadás, hőségriasztás: fa dőlt ki Győrben - fotó - Villámlással jött az eső a Kisalföldre

Olvasónk fotója

21.35 - Vasárnapra a hőség miatt csak néhány megyére, a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt viszont az egész országra első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton az MTI-hez eljuttatott előrejelzése szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet általában 16-22 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 27-33 fok között valószínű, de délkeleten 34-35 fokig is felmelegedhet a levegő.A hőség veszélye miatt viszont már csak Csongrád megyére adtak ki másodfokú, míg Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést. A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében azt írta: szombat estétől a Dunántúl nyugati részén, éjszaka pedig már másutt is kialakulhatnak helyenként zivatarok, melyeket viharos szél, intenzív csapadék, illetve jégeső kísérhet. Vasárnap hajnaltól még többfelé várhatók zivatarok: nagyobb számban a nap második felétől.

A zivatarokhoz viharos szél, felhőszakadás és jégeső társulhat. Nagyobb eséllyel a Dunántúl középső és déli tájain, a középső országrészben és az Alföldön délutántól igen heves zivatarok is kialakulhatnak károkozó, akár óránként 90 kilométeresnél erősebb szélrohammal, rövid idő alatt akár 40-50 millimétert meghaladó csapadékkal és nagyobb méretű jéggel.

A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélyére az egész országban figyelmeztetnek. Mindkettő miatt csaknem az egész országra másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az esti óráktól ismét nedves, labilis levegő érkezik fölénk, az Alpokalján, az Észak-Dunántúlon már megjelenhetnek az első záporok, zivatarok. Vasárnap összességében többfelé valószínű zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések kíséretében, késő délutántól hidegfront érinti a térséget.



Késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől az Alpokalján, a Nyugat-Dunántúlon, éjjel másutt is előfordul helyenként zápor, zivatar.

Vasárnap felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, a kora reggeli óráktól egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések kíséretében. Szombaton az északnyugati szél a középső országrészben és a Dunántúl északi tájain lehet élénk, helyenként erős. Vasárnap délelőtt az Észak-Alföldön a délnyugati, estétől az Észak-Dunántúlon az északnyugati szél megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul.A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 27 és 33 fok között valószínű, de délkeleten 34, 35 fokig is felmelegedhet a levegő.Szombaton késő délutántól nyugat felől ismét labilizálódik a légkör. Estétől a Dunántúl nyugati részén, éjszaka pedig már másutt is kialakulhatnak helyenként zivatarok, melyeket viharos (60-70 km/h-át meghaladó) szél, intenzív csapadék, illetve jégeső kísérhet.Vasárnap hajnaltól összességében többfelé számíthatunk már zivatarok kialakulására, nagyobb számban a nap második felétől. A zivatarokhoz viharos szél (>60-80 km/h-s széllökés), felhőszakadás (lokálisan 25-35 mm csapadék) és jégeső társulhat. Nagyobb eséllyel a Dunántúl középső és déli tájain, a középső országrészben és az Alföldön délutántól igen heves zivatarok is kialakulhatnak károkozó szélroham (>90 km/h), rövid idő alatt 40-50 mm-t meghaladó csapadék és nagyobb méretű jég kíséretében.Szombaton az északkeleti országrész kivételével az ország nagyobb részén 25, 26, a Dunántúlon és a Dél-Alföldön helyenként 27 fok körül alakul a középhőmérséklet. Vasárnap 25 fokot meghaladó középhőmérséklet kevesebb helyen valószínű, főként a középső és a déli, délkeleti országrészben számíthatunk rá.