Február végén az idei tél leghidegebb napjai várnak ránk

Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 Celsius-fok között alakul, napközben mínusz 1 és plusz 5 fok között lesznek a maximumok.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint - nagyrészt kontinentális eredetű - fagyos levegő árasztja el több hullámban Európa legnagyobb részét, ezzel - viszonylag szokatlan módon - február utolsó, illetve március első napjaiban lehet Magyarországon a szezon leghidegebb időszaka: egyre több helyen napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, éjjel több helyen mínusz 10, helyenként mínusz 15 Celsius-fok alatti minimumokra kell készülni.



Ezen a télen eddig hivatalos mérőállomáson még nem mértek mínusz 15 foknál hidegebbet.



A lehűlés előtt mediterrán ciklon okoz jelentős csapadékot, amely délnyugaton, nyugaton döntően hó lesz, ott a hétvégére jelentős hótakaró is kialakulhat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: már hétfő késő délutántól a dél felől felvonuló felhőzetből ismét esőre, havas esőre, havazásra lehet számítani. Kedd éjfélig a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken (nagyjából 250-300 méter felett) jellemzően gyenge vagy közepes intenzitású havazás, havas eső várható.



A havazás veszélye miatt Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



A Dunától keletre, síkvidéken inkább az eső, havas eső lesz jellemző, amely időnként havazásba válthat.



Várhatóan péntekig folytatódik a vegyes csapadék, a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken gyakran havazással, ott szombat reggelig több helyen jelentős hótakaró is kialakulhat. Egy adott területen naponta többször is változhat a csapadék halmazállapota.