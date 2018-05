Fátyol- és gomolyfelhők, zápor, zivatar és többórás napsütés - ilyen lesz az időjárás pünkösd vasárnapján

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható, szombaton szórványosan, vasárnap helyenként fordulhat elő zápor, szombaton néhol zivatar is kialakulhat. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, vasárnap helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 26 fok között alakul.



Időjárási helyzet Európában: A Pireneusi-félszigettől a Brit-szigeteken át egészen a Skandináv-félszigetig anticiklon húzódik. Területén általában kevés a felhő, sokat süt a nap, csapadékról nem érkezik jelentés. Ugyanakkor Izland térségében többközéppontú ciklon örvénylik, amelyhez tartozó frontok mentén erősen felhős az ég, és eső, zápor is előfordul. Kelet-Európa fölött is ciklon található, emiatt ott is sok a felhő, és szórványosan alakul ki eső, záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk északi részén többnyire 8 és 15, délebbre 16 és 24 fok között változik. A legmelegebb a Fekete- és a Kaszpi-tengertől északra van, arrafelé a délutáni órákra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását egyre inkább a tőlünk északra elhelyezkedő magasnyomás alakítja.