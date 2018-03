Fagyos időben fogunk emlékezni a márciusi ifjakra a hosszú hétvégén

Forrás: Időkép.hu

gyakran erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, délen-délkeleten egy-egy zivatar is. Emellett legalább rövid időszakokra a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon feltámad a déli-délkeleti szél, egy-egy erős lökés is lehet. Délután 8-15 fokot mérhetünk, délnyugaton lesz a legmelegebb. Frontmentes, de változékony idő várható -sokfelé várható eső, zápor, délután szakadozik fel délnyugat felől a felhőzet. A déli-délkeleti szél a Dunántúlon nyugatiasra fordul, a déli felén megerősödik. Délután 6-16 fok várható, északkeleten alacsonyabb, délnyugaton magasabb értékekkel.mediterrán ciklon hoz szeles, barátságtalan, csapadékos időt: a kezdeti eső egyre többfelé válthatja fel havazás, keleten, délkeleten ónos eső, fagyott eső is eshet. A csúcshőmérséklet a délelőtti órákban áll be 1-10 fokkal, délutántól hűlni fog a levegő.is még sok lesz a felhő felettünk, többfelé előfordulhat kisebb havazás, hózápor. A szél még sokfelé lesz élénk, nyugaton és északkeleten erős, hófúvás is kialakulhat. Délután a legtöbb helyen fagypont alatt marad a hőmérséklet. A hideg, télies idő a jövő hét elején is kitart, hajnalonta a havas tájakon -10 foknál is hidegebb lehet.