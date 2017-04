Fagyban kereshetjük a húsvéti tojást a jövő héten

Hétfőre virradó éjszaka főként a középső és nyugati területeken, foltokban köd képződhet. Napközben napos idő várható, legfeljebb az Alpokalján alakulhat ki kisebb zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 2-7 Celsius-fok között alakul, de a Tiszántúlon és az északi völgyekben néhol 0 fok közelébe hűlhet le a levegő, míg északnyugaton és a városokban 8, 9 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 18-24 fok között valószínű, nyugaton a magasabb értékekkel.



Kedden rövid időre süthet ki a nap. Reggel, délelőtt többfelé várható eső, zápor, keleten egy-egy zivatar is kialakulhat, délután inkább már csak délen és keleten lehet helyenként záporeső. Emellett megerősödik, elsősorban az Észak-Dunántúlon viharossá is fokozódhat a szél. A leghidegebb órákban 5-11 fok lehet. Napközben 13-19 fokig melegszik a levegő.



Szerdán nem várható csapadék. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok 13-17 fok között alakulnak, északkeleten lesz a hidegebb.



Csütörtökön északon elszórtan, délen néhol alakulhat ki záporeső. Többfelé lesz erős, az északi területeken időnként viharos a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-8, a legmagasabb hőmérséklet 15-21 fok között valószínű.



Pénteken is sokfelé lesz erős a szél, elszórtan zápor is lehet. A leghidegebb órákban 3-8 fok lehet. Napközben 11-17 fokig melegszik a levegő.



Szombaton többórás napsütés mellett néhol lehet záporeső. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok 12-17 fok között alakulnak.



Vasárnap nagyobbrészt felhős idő valószínű több helyen esővel, záporral és többfelé megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet 1-7, a legmagasabb hőmérséklet 12-18 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.