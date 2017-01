Ez durva lesz: mínusz 23 foknak érezzük majd a hideget!

Klein-Laudán Kende Mathias csak vastagon felöltöztetve mehet a szabadba. Fotó: H. Baranyai Edina

Igazi téli arcát mutatja majd az időjárás – ekként foglalta össze a következő napok várható fejleményeit a Kisalföld kérdésére Török László meteorológus. Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa elmondta, hogy csütörtökön elkezdődik északról a rendkívül hideg levegő beáramlása: viharossá fokozódik a szél, és futó hózáporok is lehetnek. Még szelesebb idő várható pénteken, ráadásul akkortól már igazi zimankóra készülhetünk. Vasárnapig reggelre jellemzően –10, –15 fok között alakul majd a minimum-hőmérséklet, ennél hidegebb a hóval borított északkeleti tájakon lehet.

A következő napokban tovább fog hízni a folyóvizek jege, így Győrnél a Rábáé is. Fotó: Mészáros Mátyás

A szakember hozzátette: a hét végén enyhülés kezdődik felhősödéssel, csapadékkal, de jó időt nem érdemes remélni. Napközben fagypont körül, reggelente –5, –8 fok között alakul majd a hőmérséklet.A viharos szél miatt citromsárga, azaz elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat mára az ország több megyéjére, így Győr-Moson-Sopronra és Komárom-Esztergomra is. Az előrejelzés szerint csütörtök hajnaltól az északnyugatira forduló szél előbb a Dunántúlon, majd estétől a Tiszántúlon is viharossá fokozódik. Térségünkben 70–85 kilométer/órás széllökések is lehetnek.

Mindez tovább rontja hőérzetünket. Az amerikai National Weather Service (az ottani meteorológiai szolgálat) kalkulátora szerint –10 fokos levegő-hőmérsékletet 70 kilométer/órás szélben –23 foknak érzünk.