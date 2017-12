Ez a karácsony nem lesz télies, havazás helyett napsütést kapunk

Vasárnap napközben többfelé élénk, helyenként erős nyugati-északnyugati szélre is készülhetünk. Sokfelé előbújik a nap, északkeleten számíthatunk felhősebb időre. Az ország nagy részén fagymentes lesz a reggel, délután pedig 6-12 fokig emelkedik a hőmérséklet, csupán az északkeleti határ mentén lehet kicsit hidegebb - olvasható az Időkép előrejelzésében. Karácsony első napján északkeleten és a Dunántúlon lehet ködös, párás a reggel és napközben is - a felszálló, alacsonyszintű rétegfelhőzetté átalakuló köd miatt - tartósan borongós, szürke maradhat az idő. Máshol azonban újra a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható és a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban -3, +2, délután 4 és 9 fok között alakulhat a hőmérséklet.Karácsony második napján északon, északkeleten alacsony szintű rétegfelhőzet okozhat szürke időt, helyenként tartósan ködös, párás területek is lehetnek. A szeles Dunántúli és a déli tájakon azonban még napos, enyhe időre időre van kilátás. A borongós tájakon 4-8 fok közötti értékek valószínűek, míg ott, ahol kisüt a nap és feltámad a délnyugati szél, 9-12 fok körüli maximumok is előfordulhatnak.