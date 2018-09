Extrém mennyiség: még több eső jön kedden - figyelmeztetés - 20 perc, 20 milliméter Sopronban - újabb FOTÓK

Önt is elkapta a zuhé? Várjuk olvasóink felvételeit a tudosito@kisalfold.hu címre.

Felhőszakadás - Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat a megyében

Várható időjárás az ország területére kedd estig



Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csupán eleinte szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Estétől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként jelentős mennyiségű csapadékkal. Szélerősödés zivatar környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 20 és 26 fok között valószínű. A tartósan csapadékos északnyugaton 18, az északkeleti határnál 27 fok is lehet

Sopron, Mikoviny utca

19.25 - További jelentős esőzésekre figyelmeztet a meteorológiai szolgálatTovábbi jelentős esőzésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hétfőn Facebook-oldalukon közzétett videójukban elmondták: az elmúlt napokban heves esőzéseket okozó légörvény kissé kelet felé mozdul el. Ennek nyomán az ország északkeleti csücskét leszámítva, az eddig szárazon maradt területeken is várható csapadék. Újabb jelentős mennyiségű - néhol akár egy havi átlagnak megfelelő - eső hullik majd le., néhol csak csendesen esik majd, másutt szakadni fog az eső. Többfelé dörgés, villámlás kísérheti a zivatarokat.csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Különösen a Dunántúl északi felén várható területi átlagban jelentős csapadék. A nappali felmelegedés keleten is mérséklődni fog.ismét több napsütés, s ezzel együtt a hőmérséklet is emelkedni fog - hangzott el a videóban.Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint keddre a felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Emellett Budapestre, Pest, Fejér,, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére a 24 óra alatt várható jelentős mennyiségű csapadék miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 14-20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20-26 fok között valószínű. A tartósan csapadékos északnyugaton viszont mindössze 18, míg az északkeleti határnál 27 fok is lehet.- Sopronban a Béke utcai kanyarban áll a víz és a Hét pecsét játszóteret is elöntötte a vízolyan mennyiségű eső esett rövid idő alatt - írta olvasónk és fotókat is küldött.- 20 perc alatt 20 milliméter eső esett Sopronban hétfő délután. Ez a mennyiség egy átlagos februári hónap csapadékmennyiségének felel meg - közölte a kisalfold.hu-val Kiss Márton, észlelőhálózati koordinátor (Országos Meteorológiai Szolgálat Soproni Főállomás).- Hétfőn reggelig a hétvégén több mint hatvan milliméter eső esett, amelyhez hétfőn délután újabb nagy mennyiségű esőt kapott a város.- Sopront elmosta az eső - jelentette kollégánk, aki szerint az elmúlt egy órában annyi csapadék hullott, hogy az utcákon áll a víz, a kocsik kerekei alig látszanak.

Korábban írtuk:

Extrém mennyiségű csapadék hullott az elmúlt két napban a Dunántúlon - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a Facebook-oldalán.Mint kifejtették, a hétvégén érkezett és még legalább két napig térségünkben maradó légörvény elsősorban a Dunától nyugatra okozott nagy esőzést: 2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. A Balatontól északra nagy területen hullott le 60-80 milliméternyi csapadék. A legtöbb eső, 120,7 milliméternyi Hegyeshalmon esett.Ugyanakkor az ország keleti megyéiben sok helyen egyetlen csepp eső sem hullott. Bár ez a helyzet - a légörvény lassú keleties mozgásával - a következő 3 napban változhat, a Nyírség, a beregi térség a mostani számítások szerint ekkor sem kap számottevő csapadékot.Az Alpokalján és a Kisalföldön újabb 40-80 milliméternyi eső zúdulhat le, így az egyhetes mennyiség arrafelé akár a 150 millimétert is elérheti. Jó hírként ugyanakkor hozzátették, hogy a zivatarok hevessége és száma jelentősen csökken a következőkben.Hétfőre a heves zivatarok miatt Budapestre és tizenkét megyére - Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala - adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. Emellett a felhőszakadás veszélye miatt - Nógrád és Heves megye kivételével - az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.Az előrejelzés szerint hétfőn a legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 21 és 25, másutt 26 és 32 Celsius-fok között alakul. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.