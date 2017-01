Extrém hideg lesz a hétvégén, megint -20 fokot mérhetnek

az ország nagy részén borult, párás idő várható, de átmeneti felszakadozás, elvékonyodás bárhol előfordulhat. A Dunántúl északi részén és az Északi-középhegység térségében gyengén felhős, napos tájak is lehetnek. Helyenként zúzmarás köd előfordulhat. Néhol hószállingózás, ónos szitálás sem kizárt. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében meg is erősödhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke a napos területeken 0 fok körül, a ködös, felhős tájakon -2, -9 fok között alakul. Késő estére többnyire -4 és -14 fok közé hűl le a levegő, de az Északi-középhegység térségében a derült, vastag hóval borított tájakon -14 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

borult, párás, foltokban zúzmarás ködös és derült területek egyaránt lehetnek. A Tiszántúl lehet a leginkább napos, a Dunántúl pedig a leginkább felhős. A borult részeken hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a szél. A minimumhőmérséklet a borult területeken mínusz 8 és mínusz 5, a derült, hóval borított tájakon mínusz 19 és mínusz 9 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult részeken mínusz 6 és mínusz 2 fok között, másutt 0 fok körül alakul.is jellemzően borult, párás lesz idő, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban a borult tájakon mínusz 8 és mínusz 5, a derült, hóval borított részeken mínusz 20 és mínusz 9 fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumértékek a borult részeken mínusz 4 és mínusz 2, másutt mínusz 1 és plusz 3 fok között alakulnak.