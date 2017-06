Extrém a forróság a Balkánon is

A következő 24-36 órában afrikai eredetű, igen forró levegő éri el a Balkán-félsziget keleti felét: a hőmérséklet több helyen a 40-42 fokot is meghaladhatja. Emiatt több országban a legmagasabb fokozatú figyelmeztetést adták ki. Az ottani hőségnek a jövő hét elején várhatóan egy markáns hidegfront vet véget heves zivatarokkal, felhőszakadással (akár 80-100 milliméternél is több csapadékkal).



Eközben Magyarországon frontos hónapváltás lesz, amelynek hatására kiterjedt eső várható, és az Alföldön is véget ér a kánikula. Az előrejelzés szerint a hétvégén az átlagosnál hűvösebb lesz az idő, és többfelé erős, viharos lesz a szél is. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet általában 19-24 fok között alakul, de délkeleten 25-27 fokot is mérhetnek.



Vasárnap már több lesz a napsütés. A minimumhőmérséklet 12-18, a maximumhőmérséklet jellemzően 23-28 fok között alakul, de a felhősebb nyugati tájakon néhol csak 21-22 fok valószínű.



A meteorológiai szolgálat azt írta: jövő szerdáig az ország döntő részén már nem emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet.



A meteorológiai szolgálat megjegyezte, hogy az idei június - az előzetes becslés szerint - országos viszonylatban valószínűleg az átlagosnál valamivel szárazabb (és több mint két fokkal melegebb) volt.