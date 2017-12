Eső, hó, napsütés - ilyen lesz az időjárás a hétvégén

Változékony idő várható a hétvégén: esőre, hóra, napsütésre is készülni kell. Emellett melegszik az idő, december 24-én többfelé 10 Celsius-fok körüli maximumok várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken több-kevesebb napsütés várható. A szél több helyen élénk, néhol erős lehet. A Nyírségben várható csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul. Napközben általában plusz 4-8, északkeleten viszont csak 1-3 fokig melegszik a levegő.



Szombat reggel a Tiszántúlon lehet helyenként havas eső, hó, napközben néhol alakul ki zápor, a hegyekben hózápor. Sokfelé a szél is megerősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 4, a maximumhőmérséklet plusz 2-7 fok között várható.



Vasárnap , szenteste napján is többfelé erős lesz a szél. Emellett viszont az ország nagy részén többórás napsütés várható. Inkább csak reggel, délelőtt, főként keleten alakulhat ki helyenként kisebb eső. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 5 fok között, napközben plusz 6-11 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.