Erős széllel és hideggel csapott oda a tél - figyelmeztetés, Olaszországba se induljon el

Az olaszok is vacognak



Megérkezett a tél Olaszországba is hóval, jéggel és nagy erejű széllökésekkel: hótakaró borítja az adriai-tengerparti Riccione strandjait és a nápolyi Vezúv tetejét is. Az olasz polgári védelem riasztást adott ki Emilia-Romagna és Puglia tartományban. Az év leghidegebb napjaira számítanak Olaszországban péntektől egészen hétfőig, amikorra a meteorológusok enyhülést ígérnek.

A gyorsforgalmi utak burkolata száraz, a főutak a Dunántúl nagy részén és a keleti országrészben szárazak, de Baranya, Tolna, Pest, Heves, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében sónedves. A látási viszonyok mindenütt jók. Hazánk középső területén gyenge vagy mérsékelt a légmozgás, a Dunántúlon többfelé, illetve a keleti határ mentén helyenként erős szél fúj, Keszthely és Marcali térségében viharos széllökésekre is készülni kell.Pénteken a Dunántúl nyugati felében, illetve a Tiszántúlon 60-95 km/h-s széllökések kísérhetik az északias irányú szelet. A 80-95 km/h körüli maximális széllökések napközben valószínűbbek. Északkeleten, keleten a viharos szél hordhatja a havat.

A péntekről szombatra virradó éjszaka északkeleten kisebb területen -18, -20 fok alatti minimum hőmérsékletek várhatóak.Ma a Dunántúl nyugati felében, illetve esetleg Tiszántúlon alakulhat ki kisebb havazás, de említésre méltó mennyiség nem valószínű.