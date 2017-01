Erős széllel és hideggel csapott oda a tél - Ezt a számot hívjuk, ha valaki bajban van az utcán

A nagy hidegben akár 10 perc alatt kihűlhet az ember.A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt kéri mindenkitől: ha mozdulatlanul a földön ülő vagy fekvő embert látunk, ne menjünk el mellette, szólítsuk meg, ajánljuk fel segítségünket.- Budapesten a 061 338 4186 számon - vagy a 112-es segélyhívót.Amennyiben telefonál, az alábbiak szerint tegye meg a bejelentést:1. Helyszín? (pontos cím, ennek hiányában a helyszín megközelíthetősége)2. Mit tapasztalt? (földön fekszik, nem a megszokott módon viselkedik, erős fájdalomra panaszkodik stb.)3. A bejelentett személy neme, kb. kora, amennyiben Önnek tudomása van róla, esetleg neve.4. Ha megszólította a hajléktalan embert, kérjük, kérdezze meg, milyen segítségre van szüksége!5. Amennyiben a helyszínen tud maradni, vagy vállalja, hogy a helyszín felkutatásában további információkat ad munkatársaink számára, az Ön neve és telefonszáma. (szükség lehet visszahívására, ha nehezen, vagy nem találjuk meg a helyszínt)6. Várjon a diszpécser esetleges kérdéseire (az információk pontosítása érdekében fontos), és csak ezután tegye le a telefonkagylót!Regionális diszpécserek elérhetősége.

Az olaszok is vacognak



Megérkezett a tél Olaszországba is hóval, jéggel és nagy erejű széllökésekkel: hótakaró borítja az adriai-tengerparti Riccione strandjait és a nápolyi Vezúv tetejét is. Az olasz polgári védelem riasztást adott ki Emilia-Romagna és Puglia tartományban. Az év leghidegebb napjaira számítanak Olaszországban péntektől egészen hétfőig, amikorra a meteorológusok enyhülést ígérnek.

A gyorsforgalmi utak burkolata száraz, a főutak a Dunántúl nagy részén és a keleti országrészben szárazak, de Baranya, Tolna, Pest, Heves, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében sónedves. A látási viszonyok mindenütt jók. Hazánk középső területén gyenge vagy mérsékelt a légmozgás, a Dunántúlon többfelé, illetve a keleti határ mentén helyenként erős szél fúj, Keszthely és Marcali térségében viharos széllökésekre is készülni kell.Pénteken a Dunántúl nyugati felében, illetve a Tiszántúlon 60-95 km/h-s széllökések kísérhetik az északias irányú szelet. A 80-95 km/h körüli maximális széllökések napközben valószínűbbek. Északkeleten, keleten a viharos szél hordhatja a havat.

A péntekről szombatra virradó éjszaka északkeleten kisebb területen -18, -20 fok alatti minimum hőmérsékletek várhatóak.Ma a Dunántúl nyugati felében, illetve esetleg Tiszántúlon alakulhat ki kisebb havazás, de említésre méltó mennyiség nem valószínű.