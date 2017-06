Érkezik a nyár első hőhulláma, figyelmeztetést adtak ki a megyére!

Hétfőn csak időnként zavarhatják meg gomolyfelhők a napsütést. Kedden visszatér a nyári meleg, a délutáni órákban 29, 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet csúcsértéke.Szerdán egy gyenge hidegfront hoz elszórtan záporokat, de a jelentős felfrissülés elmarad, délen 35 fokos kánikula is lehet.

A hét második felében is meleg időre készülhetünk 30 fok feletti csúcshőmérséklettel.Kedden extrém UV-B sugárzás is várható, normál bőrtípusnál már 15-20 perc alatt is leéghet valaki a napon.