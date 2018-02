Elmarad a nagy havazás, mediterrán ciklon rombolja az OMSZ hitelességét

Meglehetősen szórakoztató posztban tudatta az OMSZ, hogy mégsem jön a beígért nagy havazás.˝Mediterrán ciklon rombolja a hitelességünket...A múlt hét második felében már beharangoztuk, hogy ezen a szerdán komolyabb havazás is lehet az országban, és akár síkvidéken is kialakulhat egy vastagabb hóréteg.Sajnos a mediterrán ciklonok mozgása - amelyből ezt a havat is vártuk - az utolsó pillanatig bizonytalan. Az ECMWF modell részéről már az is nagy eredmény, hogy 6-7 nap távlatából ilyen pontosan szimulálni tudja a légörvény létrejöttét és mozgását.A csatolt két térképen próbáljuk magyarázni a bizonyítványunkat, és bemutatni, mire alapoztuk kilátásainkat egy jó kis havazásra a múlt héten.Az első képen egy február elsejei modellfutást láthatunk, az e hét szerda déli időpontra. A ciklon középpontja ekkorra már áthaladt volna a Kárpát-medencén, hátoldalán pedig havazással hideg levegő zúdulna térségünkbe.Csakhogy... ahogy telt az idő, az újabb modellfutások a ciklont egyre nyugatabbra, és egyre lassabbnak jelezték előre, a második kép a hatodika reggeli modellfuttatás szerda délre prognosztizált helyzetet ábrázolja. Hazánk a ciklon előoldalán, tehát a meleg oldalon marad, és a légörvény maga jóval lassabban helyeződik át északi irányba. Így több lesz a csapadék, de nagy része eső formájában hullik majd le - kivéve a Nyugat-Dunántúl térségét!A posztban