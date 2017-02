Ekkora a köd Csorna környékén a 85-ös főúton - videó

Ön mit tapasztalt? Küldjön fotót: tudosito@kisalfold.hu

12.45 - A gyorsforgalmú utak, valamint a fő- és mellékutak burkolata a ködös területeken az éjszakai preventív sózás hatására nedves, máshol száraz. A Dunántúl északi és keleti részén, valamint a Duna-Tisza-közén helyenként köd nehezíti az előrejutást az utakon, néhol 300 méter alatti a belátható út hossza - közölte az útinfrom.SŰRŰ KÖD - Az ország nagy részén kialakult sűrű köd napközben a legtöbb helyen ritkul, vagy megemelkedik. A Tiszántúl kivételével ugyanakkor tartósan ködös területek is maradhatnak. Napnyugtától ismét nagyobb területen várható sűrű köd kialakulása. A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bárhol kialakulhat. Helyenként tartós ónos szitálásra (néhány tized mm) is számíthatunk.ÓNOS ESŐ - A péntek hajnali, reggeli órákban az ország középső, északi részén gyenge ónos eső (<1 mm) helyenként előfordulhat. A nap további részében már inkább eső várható, ugyanakkor az esti órákban az északkeleti megyékben a gyenge havazás mellett még előfordulhat kis mennyiségű ónos eső is.10.40 - Országszerte több település, köztük Budapest levegőjét egészségtelennek, Salgótarjánét veszélyesnek minősítették a levegő magas szállópor-tartalma miatt.Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) térképén csütörtökön Budapest mellett Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Pécs, Esztergom, Győr és Mosonmagyaróvár szerepelt az egészségtelen levegőt jelző narancssárga színnel. A többi településen is legalább kifogásolt a levegő minősége.A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelését egy index alapján végzik. Az OKI táblázata a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.Az elmúlt napokban Salgótarjánban és Budapesten is elrendelték a szmogriadó valamely fokozatát.8.45 - A gyorsforgalmi utak, valamint a fő- és mellékutak burkolata a ködös, párás területeken az éjszakai preventív sózás hatására nedves, máshol pedig száraz. Az ország nagy részén – az északkeleti megyék kivételével – köd nehezíti a közlekedést, a látótávolság sok helyen 100 méter alatti - közölte az útinform.- Olvasónk tudósítása szerint baleset történt Győrben a pápai úton >> - Nagy ködről számolt be olvasónk, aki az M85-sön autózott Csorna és Győr között. Körülbelül 100 méter a látótávolság.Az ország nagy részén kialakult köd, sűrű köd napközben a legtöbb helyen ritkul, vagy megemelkedik. Nagyobb eséllyel a Dunántúl középső és keleti felén és a középső országrészben ugyanakkor tartósan ködös területek is maradhatnak, napnyugtától pedig a kevésbé felhős tájakon is romlanak a látási viszonyok.A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bárhol kialakulhat.

A Dunántúlon a Duna-Tisza közén és az északi megyékben sokfelé ködös, párás a levegő, közepesek a látási viszonyok, általában 100 és 300 m között változik a látótávolság. Sűrű ködre készüljenek Veszprém és Kaposvár környékén, Fejér és Tolna megye nagy részén, valamint Solt, Kiskunhalas és Makó tájékán, ott a belátható útszakasz 50 m körüli.