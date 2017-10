Durva hidegfront csap le a hétvégén: 120 km/órás szél várható!

A hét végén markáns hidegfront érkezik, többfelé erős, viharos szélre kell számítani - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután a Facebook-oldalán.



Azt írták: a "hétvége időjárását meghatározó markáns, nagyon erős hidegfront nagy valószínűséggel be fog vonulni Közép-Európa köztudatába". A frontot - a vasárnapi Nárcisz névnap nyomán - Nárcisznak nevezték el a magyar meteorológusok.



A szélre vonatkozó jelenlegi előrejelzések még bizonytalanok, de mindenképpen erős, viharos, károkozó szél várható az ország több pontján. Az Alpokban, a Tátrában orkán erejű, akár óránkénti 120 kilométeresnél erősebb szél is várható - tették hozzá.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez péntek délután eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: egy gyors mozgású hidegfront hatására pénteken elsősorban a Dunántúl nyugati felén fordulhatnak elő óránkénti 70-85 kilométeres széllökések. Szombat délután ismét megerősödik, fokozódik a szél.



Az előrejelzés szerint szombaton elszórtan lehet eső, zápor, nagyobb eséllyel délután a főváros térségében és északkeleten. Emellett viszont délelőtt hosszabb, délután rövidebb időszakokra kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, a szélvédett északkeleti tájakon ennél pár fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 14, az Északi-középhegységben 8 és 10 fok között valószínű.



Vasárnap ismét sokfelé várható eső, zápor, majd délután észak felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet. Nagy területen viharos lesz a szél, a legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 100 kilométeres erősségűt is - emelték ki. A minimumhőmérséklet 4-9, a maximumhőmérséklet többnyire 10 fok körül valószínű, de délnyugaton még akár 15-17 fok is lehet.