Csaknem 30 fokig melegedett a Balaton

A tó átlagos nyári hőmérséklete 22 fok körül van. A Balatoni Limnológiai Intézet a Tihanyi-félszigetnél 29,8 fokos vízhőmérsékletet is rögzített - mondták a Híradóban, hozzátéve: a szakemberek szerint ez nem befolyásolja víz minőségét.



Az M1-nek nyilatkozott G.-Tóth László, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója is, aki azt mondta: a Balaton élővilágát sem veszélyezteti a mostani magas vízhőmérséklet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint a magyarországi nagytavaknál 25 fok körüli vízhőmérsékletet mértek csütörtökön. A folyók magyar szakaszain is szinte mindenhol 20 fok felett alakultak a vízhőmérsékleti értékek; a Tiszán Tokajnál és Szegednél 27 fokos vízhőmérsékletet is rögzítettek.