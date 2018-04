Búcsút int a korai nyár - borúsan, csapadékosan kezdődik a hét

Borúsabb, csapadékosabb időjárással kezdődik a jövő hét, a maximumok 25 fok alatt alakulnak. A hét második felében visszatér a napsütéses, tavaszias idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmeneti, rövid időszakokra vékonyodik el, szakadozik fel a felhőzet. Szórványosan várható eső, zápor, délután, este nyugaton, délnyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat. Délkeleten, keleten a legkisebb a csapadék esélye. Nagy területen élénk, elsősorban a Baja-Győr vonal környezetében helyenként erős lesz a szél is. A leghidegebb órákban 12-17 fok lesz, napközben 19-24 fokig melegszik a levegő.



Kedden is többnyire erősen felhős lesz az ég. Nyugaton több helyen, másutt elszórtan várható eső, zápor, egy-egy zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 10-15, a maximumhőmérséklet 17-23 fok között valószínű.



Szerdán helyenként várható záporeső, délután már napos idő valószínű, de megerősödik, a Tiszántúlon viharossá is fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-15, a legmagasabb hőmérséklet 18-22 fok között alakul.



Csütörtökön és pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű, de keleten még időnként megerősödhet a légmozgás. Csütörtökön a leghidegebb órákban 7-12, pénteken 6-11 fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumok csütörtökön és pénteken is 18-22 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap is napos idő várható, csapadék nélkül. Szombaton megélénkül, vasárnap keleten megerősödik a légmozgás. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 5-11, vasárnap 5-12 fok között valószínű. Szombaton napközben 18-23, vasárnap 18-22 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.