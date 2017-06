Brutális hőségre és jégesőre is készüljön a hétvégén

A hőség mellett viharos széllel, többfelé jégesővel kísért heves zivatarokra is készülni kell a hétvégén. A különböző veszélyes időjárási jelenségek miatt péntekre az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint pénteken a több-kevesebb napsütés mellett összességében többfelé várható zápor, zivatar. Heves zivatar a déli órákban főként északkeleten, délután inkább a Dunántúlon és a középső országrész déli tájain lehet. Az északi területeken több helyen viharos széllökésekre lehet számítani. Heves zivatarok környezetében akár viharos szél és jégeső is lehet. Pénteken a "leghidegebb" órákban 15-22 Celsius-fok lehet. Napközben 31-36 fokig melegszik a levegő.



A hőség miatt Nógrád megye kivételével az egész országra, a heves zivatar miatt országszerte figyelmeztetéseket adtak ki. Másodfokú a figyelmeztetés a heves zivatar miatt: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére, míg a hőség miatt szintén másodfokú figyelmeztetést adtak ki Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére.



Szombaton napsütéses idő várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 30-35 fok között alakul.



Vasárnap ismét többfelé valószínű zápor, zivatar. Több helyen megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél is. A minimumhőmérséklet 16-22, a maximumhőmérséklet a Dunántúl északi felén 27-30, másutt 31-36 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.