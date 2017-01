Brutál köd - Alig látni Csornán és Mosonmagyaróváron

Országszerte hideg, ködös vagy erősen párás az idő. A gyorsforgalmi utak, valamint a fő- és a mellékutak burkolata többnyire nedves vagy sónedves, Keszthely és Makó környékén deresedés miatt kell szórást végezni. A rendkívüli hideg miatt máshol is előfordulhatnak síkos szakaszok, ezért ajánlatos a szokottnál is óvatosabban vezetni.A legdélebbi megyéket kivéve szinte mindenütt ködös, párás a levegő. A legrosszabbak a látási körülmények Szombathely,Marcali és Hajdúszoboszló környékén valamint Fejér megye Dunához közeli részén, a látótávolság sokfelé nem éri el a 80-100 métert sem.Mosonmagyaróvár, Veszprém, Tamási és Solt térségében, valamint Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés megyében 100 és 300 méter közötti a belátható útszakasz hossza. Sűrű ködfoltok alakultak ki Zalaegerszeg és Szekszárd környékén. Az M7-es autópálya Balaton környéki szakaszán és az M6-os autópályán hasonló körülmények zavarják az autózást. A látótávolság gyakran hirtelen 100-150 m közé is lecsökkenhet.Szélcsendes az idő.A tartósan megmaradt kiterjedt sűrű ködtakaró szakadozása északnyugaton és a főváros tágabb környezetében már a hétfő reggeli óráktól elkezdődhet, és napközben egyre több helyen (előbb északon, majd másutt is) folytatódik. Emellett maradhatnak tartósan ködös területek is, elsősorban keleten, északkeleten, valamint a Nyugat-Dunántúlon.A ködös területeken hószállingózás, napközben ónos ködszitálás is előfordulhat.

Hétfő estétől kialakulhat kisebb vegyes formájú csapadék (hó, havas eső) az országban, a délnyugati, déli megyékben kis területen késő este átmeneti ónos eső sem zárható ki.