Brrr! Talaj menti fagy is lehet a hétvégén

Napsütéses, száraz idő várható a hétvégén. Napközben többfelé még 20 Celsius-fok körüli meleg lehet, de a leghidegebb órákban néhol 3 fokig is hűlhet a levegő, sőt talaj menti fagy is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Szeptember utolsó napjaiban, pénteken és szombaton a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Pénteken a leghidegebb órákban általában 4-11 fok lehet, de az ország keleti felén néhol 1-3 fokig is lehűlhet a levegő. Itt-ott gyenge talaj menti fagy sem kizárt. Szombaton 3 és 10 fok között alakulnak a minimumok. A maximumértékek pénteken 16 és 20 fok között, szombaton 18 fok körül alakulnak.



Vasárnap, október első napján is sok napsütés várható, csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8, a legmagasabb 17-20 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.