Borús, esős idő, záporok vasárnap

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig



Vasárnap reggelig jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak ezt követően vékonyodhat, illetve csökkenhet a felhőzet nyugat felől. Addig több alkalommal is várható kiadós eső, főleg a Dunától keletre zivatar is lehet. Vasárnap délig a Dunától keletre, estére már csak egészen északkeleten lehet borult az ég, és további jelentős esőre is ott kell számítani, a Dunántúlon a több órás napsütés mellett már csak futó záporok alakulhatnak ki. Összességében a legtöbb eső - 30-50 mm - az Észak-Alföldön és az Északi-középhegységben várható. Szombaton a déli szél élénk, helyenként erős lesz, majd vasárnapra északnyugatira fordul, és nagy területen viharossá fokozódik. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek átmeneti viharos lökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között, de általában 7 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 7 és 16 fok között várható, az északkeleti tartósan felhős területeken reggel áll be a maximum.