Beszökött az ősz a Kárpát-medencébe: folytatódik a hűvös, szeles hétvége

Várható időjárás az ország területére vasárnap estig:

Kezdetben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd estétől északon szakadozik, csökken a felhőzet. Estig szórványosan várható eső, záporeső, majd éjszakára megszűnik a csapadék. Vasárnap az ország délnyugati felén jelentősen csökken a felhőzet, ott több órára is kisüthet a nap, míg máshol döntően felhős idő várható rövid napos időszakokkal. Délután néhol, elsősorban az északi tájakon lehet zápor, majd estétől megnövekszik a csapadékhajlam. Szombaton az északnyugati, északi szél átmenetileg sokfelé viharossá fokozódik, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. Vasárnap a délnyugatira forduló szél napközben megélénkül, majd estétől az északnyugati megyékben ismét megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 18 és 24 fok között valószínű, de az Északi-középhegység térségében néhol ennél hűvösebb is lehet.



Időjárási helyzet Európában:

Norvégia felett egy ciklon örvénylik, amelynek frontrendszere alapvetően meghatározza Európa nyugati felének időjárását. A Svédország középső részétől a balti államokon át egészen az Alpokaljáig húzódó hidegfront mentén többnyire erősen felhős az ég, és többfelé előfordul eső, záporeső, helyenként zivatar is kialakul. A front mögött erős, viharos északnyugati széllel több fokkal hidegebb levegő áramlik Európa középső része fölé. Franciaország nyugati kétharmadán, és a Benelux államok térségében a csúcshőmérséklet közel 10 fokot csökken az előző napihoz képest, a délutáni órákban csupán 16, 23 fokot mérnek. Ezzel szemben kontinensünk északkeleti részének időjárását egy nagykiterjedésű anticiklon alakítja. A leszálló légmozgás hatására arrafelé nyugodt, derült, száraz idő van, és általában 22, 30 fok közé melegszik fel a levegő. A legmagasabb maximum-hőmérsékletek azonban az Ibériai-félsziget déli felén fordulnak elő, ott néhol 34, 35 fokot is mérnek. Eközben Európa nyugati partjait egy újabb gyorsmozgású ciklon éri el. A Kárpát-medence vasárnap estig az előbb említett ciklon melegszektorába kerül, átmenetileg megnyugszik a légkör.