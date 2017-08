Az ország nagy részén kánikula, de többfelé zivatar is lehet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez vasárnap hajnalban eljuttatott figyelmeztetésében azt írta: a középhőmérséklet az északi, északkeleti országrész kivételével általában 25, 26, de délen és városi környezetben helyenként 27 Celsius fok fölött alakul. A hőség miatt Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 32-38 fok között lesz, a legmagasabb értékek a Dél-Alföldön várhatók. Késő estére 22-30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap este az észak felől érkező front véget vet a hőségnek.



A heves zivatarok veszélye miatt szintén elsőfokú figyelmeztetést adtak a fővárosra és Pest megyére, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyére.



Az OMSZ tájékoztatása szerint az északi, északkeleti országrészben labilis a légkör, főként a határ közelében már a nap első felében is előfordulhat zivatar. Leginkább ugyanakkor vasárnap késő délutántól, estétől várhatóan észak, északnyugat felől alakulhatnak ki elszórtan zivatarok az országban. A zivatarokat elsősorban az Észak-Dunántúlon, de emellett az Északi-középhegységben, Alföld északi, északkeleti részén helyenként viharos (70-90 kilométer/óra körüli) szél, rövid idő alatt 20 milliméternél is több csapadék, jégeső is kísérheti.