Az extrém hideg mellett ezekre is készüljön a hétvégén!

Péntekre virradóra északon egyre több helyen alakulhat ki zúzmarás köd, s ezeken a helyeken ónos szitálás, hószállingózás is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 16 és mínusz 11 fok között alakul, az Alföld egyes részein, valamint az Északi-középhegység vastag hóval borított völgyeiben akár mínusz 20 fok alá is lehűlhet a levegő. Napközben a változóan felhős részeken mínusz 5 és plusz 1, a tartósan ködös területeken viszont mínusz 10 és mínusz 7 fok között alakulnak a maximumok.



Szombaton az ország nagy részén lehet zúzmarás köd. A borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bármikor kialakulhat, nagyobb eséllyel keleten. A minimumhőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 6 fok között valószínű, de a derült, hófedte tájakon mínusz 20 fok közelébe is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet a napos körzetekben mínusz 1, másutt mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul.



Vasárnap napközben is sokfelé megmarad a zúzmarás köd, kis eséllyel azonban az Alpokalján átmenetileg előbukkanhat a nap. Az előző naphoz képest még több helyen várható hószállingózás, ónos szitálás. A leghidegebb órákban mínusz 15 és mínusz 7, napközben mínusz 12 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, a vastag hóval borított tájakon lesz a hidegebb - olvasható az előrejelzésben.