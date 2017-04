Áprilisi havazás - Megyeszerte szakadt a hó, balesetek történtek, elakadtak az autók - videók, fotók

Várjuk olvasóink fotóit: tudosito@kisalfold.hu

Csak nekünk van ettől a videótól karácsonyi hangulatunk? - írta Olvasónk

Tulipánok hóágyban

Szerda estig 340 alkalommal riasztották a tűzoltókat a rossz időjárás miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője. Mukics Dániel tájékoztatása szerint a legtöbbször - kétszázszor - közúti balesetek miatt kellett intézkedniük, de folyamatosan dolgoznak a letört faágak, útra dőlt villanyoszlopok, elakadt és árokba csúszott járművek miatt is.

20 órakor az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint Sopronban 0.0, Győrben 2.9, Mosonmagyaróváron 3.0 fok van. A megye nyugati részén erősen havazik. A hóréteg Sopronban 4 cm, Brennbergbánya magasabban fekvő részein pedig már a 20 cm-t közelíti.A megye keleti és északi részén jellemzően eső esik. Továbbra is erős a szél. Az elmúlt órákban a legerősebb széllökést Sopronban mérték megyénkben, 91 km/h-t. Éjjel további csapadék várható - közölte Kiss Márton, a soproni meteorológiai állomás vezetője.A csornai és a kapuvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, első lépésként áramtalanítják a járműveket. A balesetnek könnyebb sérültjei vannak, az érintett útszakaszt a hatóságok lezárták a forgalom előtt.A balesetek Mezőörs után, a bársonyosi lehajtó közelében történtek - írta Olvasónk.

Süvítő szél, szakadó hó Fertődőn. Fotó: Mohos Péter

A 7,5 t feletti járművekre súlykorlátozás lépett érvénybe a 82-es főúton Zirc és a lázi elágazás között a 22+000 km-től a 45+500 km-ig.A helyi önkormányzati tűzoltók dolgoznak a jármű kivontatásán - a mentés időszaka alatt lezárják az érintett útszakaszt a forgalom előtt.A műszaki mentést végző zirci önkormányzati tűzoltók drótkötél segítségével vontatják vissza a útra a járművet. Az érintett útszakaszt lezárták a műszaki mentés időtartamára.Több kamion és személygépkocsi is elakadt a 82-es úton, Csesznek térségében, Veszprém megyében. Bővebb információk, videóGyőr-Moson-Sopron megyében ezidáig három tűzoltói beavatkozást igénylő káresemény történt amely a télies, szeles időjárással összefügg. Győrben a Batthyány téren ketté tört egy nyolc méter magas fa, amely alatt parkoló autók voltak. A győri hivatásos tűzoltók a veszélyt jelentő fát egy motoros fűrésszel eltávolították.Később Veszprémvarsány közelében a 82-es számú főútra dőlt fát, amely a fél útpályát elfoglalta, a veszprémvarsányi önkéntes és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók feldarabolták és megszüntették a forgalmi akadályt. Ugyanekkor Beleden is az úttestre dőlt egy nyárfa a vasúti átjáró közelében, amit a kapuvári hivatásos tűzoltók távolítottak el - közölte Ruskáné Takács Anita tűzoltó főhadnagy, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.Szerda délutánig 172 esetben riasztották a tűzoltókat országszerte, több mint felét a viharos szél és a havas, esős időjárás okozta károk miatt - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője. Mukics Dániel tájékoztatása szerint 80 esetben közlekedési baleset, 92-ben pedig leszakadt faág, kidőlt oszlop, vagy megrongálódott vezeték miatt kellett intézkedniük. Elmondta azt is, az ország több megyéjében is az áramszünet okoz problémát.A sok csapadék és a viharos szél miatt több megyében hófúvásra is figyelmeztetnek szerdán.Veszprém megyében ez másodfokú, Fejér, Vas és Zala megyében elsőfokú. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.Az északi, északnyugati szél szerdán elsősorban a Dunántúlon, holnap az északkeleti országrészben is viharossá fokozódik. Napközben a Dunántúl nyugati részén azonban 90-100 kilométer/óra közötti lökések is előfordulhatnak. Csütörtök estétől mérséklődik a légmozgás.

13.29 - Szél, eső, hó okoz fennakadásokat az országban

ÖSSZEFOGLALÓ az eddig történtekről -



Többfelé a viharos szél, másutt a csapadékos időjárás okoz gondokat az országban. A katasztrófavédelem operatív törzset működtet, országszerte több mint százszor riasztották őket balesetek, leszakadt faágak miatt.



Többfelé havazott is, a Mátrában már szerda délelőtt 20 centiméter körüli hó hullott, emiatt utakat zártak le. Több településen akadozik az áramszolgáltatás. A rendőrség felfüggesztette a 24 órás sebességellenőrzési akciót.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára a viharos szél miatt Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére adott ki másodfokú figyelmeztetést. Több járásra már reggel kiadták a másodfokú riasztásokat is. Ahol ezek a riasztások vannak érvényben, ott akár óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökések is lehetnek. További hét megyében szintén az erős szél miatt elsőfokú a figyelmeztetés. Napközben az Alpokalján - elsősorban a Kapuvár és Zalaegerszeg közötti sávban - óránkénti 80-100 kilométeres széllökések is valószínűek. Emellett az ország középső és keleti felében a jelentős mennyiségű eső miatt hat megyében, továbbá a fővárosban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a sok eső miatt.



Szerda délelőtt 11 órakor a Kékestetőn már 18 centiméteres hóréteget mértek, az alacsonyabban fekvő területeken, köztük Budapesten, Pestszentlőrincen és Szeged külterületén is hólepelt jeleztek.



A havazással érintett területeken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan síkosságmentesítési, hóeltakarítási munkálatokat végez.



A rendőrség azt közölte: a fővárosban főként a XII. kerületben okoz gondot a télies időjárás. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a XII. kerületben a csúszós utak miatt több gépjármű elakadt az Orbánhegyi úton, az Istenhegyi úton és a Cinege utcában, ezért jelentős a torlódás.



A havazás miatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) több járata késve, módosított vagy rövidített útvonalon közlekedik szerdán. A 60-as villamos és a Libegő nem jár.



Több vasútvonalon is vannak fennakadások. A miskolci vasútvonalon Gödöllő és Aszód között fák dőltek a sínekre, jelentős késésekre kell számítani.



A télies időjárás következtében kialakult útviszonyok miatt lezárták az 1111-es út Esztergom felől Dobogókőre vezető szakaszát.



A havazás miatt járhatatlanná vált a 24-es út mátrai szakasza, az utat teljes szélességében lezárták. A lehullott hó miatt több tehergépjármű megcsúszott és keresztbe fordult, személyi sérüléssel járó baleset is történt.







Megyeszerte gyengén vagy közepesen havazik, de a hó csak a Soproni-hegységben marad meg egyelőre. Hólepelt jelentettek még a Bakonyaljáról, Kisbérről is.A nap további részében is számíthatunk havazásra és hótakaró átmenetileg síkvidéken is megmaradhatájékoztatta a kisalfold.hu-t Kiss Márton, a soproni meteorológiai állomás vezetője.- tájékoztatta a helyettes szóvivő az MTI-t.Mukics Dániel elmondta: éjfél óta országszerte mintegy 120 riasztást kaptak a tűzoltók. Főként közúti balesetek, kisebb arányban kidőlt fák, leszakadt faágak és villamosvezetékek miatt kérték a katasztrófavédelem segítségét.A legtöbb riasztást Bács-Kiskun, Csongrád, Nógrád és Pest megyében, valamint a fővárosban kapták.Bács-Kiskun megyében már 31 településen van áramszünet, ez több mint 25 ezer fogyasztót érint. Az áramszolgáltató folyamatosan dolgozik a helyreállításon.Mukics Dániel ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki leszakadt elektromos vezetéket vagy sérült közműhálózatot lát, ne közelítse meg, hanem hívja a 112-es segélyhívó számot.A havazás miatt járhatatlanná vált az Eötvös út, a Normafa közelében, autók akadtak el.Azt írták: a felettünk lévő ciklon csütörtökön fokozatosan délkelet felé helyeződik át. Már kevesebb lesz a csapadék, de a hőmérséklet alakulásában még nem várható lényeges változás; folytatódik a hideg, szeles idő.A szerda délelőtt 11 órakor mért adatok szerint Kékestetőn már 18 centiméteres hóréteget rögzítettek, s az alacsonyabban fekvő területeken, köztük Budapesten, Pestszentlőrincen és Szeged külterületén is hólepelt jeleztek.A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében az ország nagy részén, a középső és keleti területeken a nap folyamán várható jelentős mennyiségű eső, míg a dunántúli területeken előforduló viharos szél veszélyére is figyelmeztetett.- Az M1-es autópálya Bicskénél. A nyári gumik miatt több helyen van baleset - jelezte olvasónk.- Győrben havas eső esik, olvasóink jelzése szerint Kapuváron havazik.A BKK Facebook-oldalán megjelent közlemény szerint nem közlekedik a 60-as villamos, mert a Karthauzi utcában fa dőlt a felsővezetékre, és a havazás miatt autóbuszos pótlásra sincs lehetőség.A Libegő a havazás miatt nem üzemel.Pótlóbusz közlekedik a 77-es troli teljes vonalán, mert a Szugló utcában a Miskolci utcánál egy kidőlt fa elszakította a felsővezetéket.A 63-as autóbusz a Villám utca és Nagykovácsi, Tisza István tér között nem közlekedik. Szintén nem jár a 22-es, a 22A és a 222-as autóbusz a Kuruclesi út és az Országos Korányi Intézet között.A 21-es, a 21A és a 212-es autóbusz rövidített útvonalon a Széll Kálmán tértől, illetve a Boráros tértől a Szent Orbán térig közlekedik.A szél nagyon erősen fúj.- olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. A magasabb hegyekben akár 50 centiméteres hóréteg is kialakulhat.Az észlelések szerint az ország több pontjáról - köztük Budapestről, Biatorbágyról, Pilisvörösvárról, Somogyvárról, Pápáról, Kecskemétről, Szegedről - jeleztek havas esőt, illetve hóesést. A 300 méter feletti települések közül Sopron-Brennbergbányán, míg az alacsonyabban fekvők közül Szegeden is kialakult hólepel.Az M1 aktuális csatorna tudósítója szerda délelőtt a Mátrából bejelentkezve elmondta: 15-20 centiméteres hó borítja a tájat. A térség főútjain is nehezíti a közlekedést a havazás, több helyen kidőlt fák, leszakadt faágak is akadályokat képeznek.Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzésében az ország nagy részén, középső és keleti területeken a nap folyamán várható jelentős mennyiségű eső, míg a dunántúli területeken a viharos szél veszélyére is figyelmeztetnek.Azt írták: az ország középső és keleti felén jelentős, 20-30 millimétert meghaladó csapadékra kell számítani. Az Északi-középhegység magasabb részein 50 milliméternél is több csapadék várható. A Tiszántúlon leginkább eső, másutt emellett havas eső, hó is egyaránt valószínű, a magasabban fekvő helyeken főként havazás várható. A hó jellemzően - mint írták - "tapadó hó" lesz. Síkvidéken a lehulló hó olvadni fog, vagy elolvad, éjszaka viszont a Tiszántúl kivételével átmenetileg 1-7 centiméternyi hó megmaradhat. A Dunántúli-, és az Északi-középhegység vonulatain akár 30-50 centiméteres, a legmagasabb csúcsokon akár ezt meghaladó hóréteg is kialakulhat.Így fest most az ország időképe:

Kovacslaci fotója Helvéciáról az Időképen.

- Mátrafüred és Parád között lezárta a rendőrség a 24-es főutat. Korábban itt két autó ütközött és kamionok csúsztak az árokba. Mátraházán ezidáig 10 centi hó esett, áramszünet van a településen, a mobilhálózat adótornyai akkumulátorokról üzemelnek a környéke - írja az Időkép. Jellemzően a Duna vonalában, Bács-Kiskun megye nagy részén, Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye magasabban fekvő területein a hajnali óráktól váltakozó intenzitással havazik. Ezeken a területeken a hó meg is marad, a magasabban fekvő területeken már több cm a lehullott hó vastagsága. Az ország többi részén eső, illetve havas eső esik.A havazással érintett területeken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan síkosságmentesítési, illetve hóeltakarítási munkálatokat végez - tájékoztattak közleményben.- Hóvadászat a Mátrában:folyamatosan frissül az észlelők fotóival, mint "Kovacslaci" fotóján látható, sajnos a mezőgazdaságban is van miért aggódni.

Gödöllőről prakticab fotója

Gödöllőről prakticab fotója a havas tulipánokról:

7.50 - Havazik Sopronban

- ˝Hiába írunk áprilist, a beáramló hideg levegőnek köszönhetően jócskán lehűlt a levegő, mindössze 0 és 3 fok közötti értékeket mérünk és ami csak hab a tortán: síkvidéken, az Alföldön is hó esik!A Duna vonalában sok helyen havas eső, a Duna-Tisza közének nagy részén pedig sok helyen hó esik., így a várakozásokkal ellentétben még alacsonyabbra húzódott a havazás határa, nem csak a hegyek fehéredtek ki" - írta az Időkép.Szerda - Győr-Moson-Sopron megyében a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t.

az északi szél a Dunántúl nagyobbik, északnyugati felén viharossá fokozódik (60-80 km/h). Napközben az Alpokalján - elsősorban a Kapuvár - Zalaegerszeg közötti sávban - azonban 80-100 km/h közötti lökések is valószínűek, és az északkeleti országrészben is elfordulhat már 70 km/h körüli szélsebesség.az ország középső és keleti felén jelentős, 20 mm-t meghaladó csapadékra kell számítani, de az Alföldön 30 mm feletti összeg is hullhat területi átlagban. Emellett az Északi-középhegység magasabb részein 50 mm-t meghaladó csapadékösszegre is van esély.: az Északi-középhegységben 6-700, a Dunántúli-középhegység keleti felén és a Mecsekben 4-500 méter feletti részeken vizes, sok cm-es hóréteg kialakulására nagy esély van. Síkvidéken csak kisebb körzetekben és időszakosan maradhat meg néhány cm-es vizes hó.- Győr-Moson-Sopron megyére a szél miatt másodfokú, Komárom-Esztergomra a szél és az eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat.Az előrejelzés szerint napközben az északi szél a Dunántúl nagyobbik, északnyugati felén viharossá fokozódik (60–80 kilométer/óra). Az Alpokalján – elsősorban a Kapuvár és Szombathely közötti sávban – 80–100 kilométer/óra közötti lökések is valószínűek.Az Alföldön 30 milliméternél is több csapadék hullhat területi átlagban, de a Dunántúl egyes részein is előfordulhatnak 20 milliméter feletti értékek.Síkvidéken tartósan megmaradó hó nem valószínű, de az Északi-középhegységben 600–700, a Dunántúli-középhegység keleti felén és a Mecsekben 400–500 méter feletti részeken vizes, sok centiméteres hóréteg kialakulására nagy esély van.