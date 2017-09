Akár elő is bújhat a nap vasárnap

Továbbra is a Kárpát-medence keleti fele és Ukrajna fölött örvénylik az a ciklon, amely meghatározza a kontinens keleti felének időjárását. Többfelé fordult elő jelentősebb mennyiségű eső, a Kárpátok magasabb csúcsain hó, havas eső; Romániából 15-30, Nyugat-Ukrajnából pedig 25-40 mm-es csapadékösszegekről érkeztek jelentések. A ciklon előoldalán Ukrajna keleti része és a Kaukázustól északra fekvő területek fölé kifejezetten meleg levegő áramlik, ott 30, 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Európa más részein többnyire eseménytelen, napos az idő, és a maximum-hőmérséklet is megfelel a sokévi átlagnak, de például Spanyolország északkeleti tájain zivatarok alakultak ki. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is az említett ciklon alakítja, marad a hűvös idő esővel, záporral tarkítva.



Várható időjárás az ország területén vasárnap estig:



Az ország döntő részén erősen felhős lesz az ég, de szombaton délnyugaton még kevesebb lesz a felhő, vasárnap pedig rövidebb időre szinte bárhol előbukkanhat a nap. Szombat estig több helyen, ezt követően elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, délnyugaton a legkisebb eséllyel. Az északnyugati, nyugati szél szombat estig még többfelé megerősödik, estétől azonban már gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 14 és 20 fok között alakul.