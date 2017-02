A köd mellé ónos esőt is kaphatunk, és hószállingózás is lehet

8.14 - Az ország nagy részén ködös, párás az idő, emiatt korlátozottak a látási viszonyok.



A gyorsforgalmú utak, valamint a fő- és a mellékutak burkolata többnyire sónedves, nedves.



Tatabánya, Bicske, Dunaújváros, Szentendre, Szigetszentmiklós, Mohács, Szentes, Makó, valamint Emőd, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény és Mátészalka térségében ködfoltok nehezítik az előrejutást.



A Dunántúlon és az ország középső területein, illetve az Alföld nagy részén 100 és 300 m a belátható út hossza.



Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Somogy megye, továbbá Kápolnásnyék, Baja, Salgótarján, Orosháza és Békéscsaba környékén 100 m alá csökkent a látótávolság.





7.00 - Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2017. február 17-én reggel kiadott időjárás-előrejelzése szerint a ritkuló köd mellett hószállingózás, ónos szitálás is előfordulhat a mai napon. A rendőrség továbbra is óvatosságra int!



SŰRŰ KÖD

A Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, illetve az Északi-középhegység térségében nagyobb területen előforduló sűrű köd napközben ritkulhat.

A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bárhol kialakulhat. Helyenként tartós ónos szitálásra (néhány tized mm) is számíthatunk.



ÓNOS ESŐ

A reggeli órákban nem zárható ki néhol kisebb (pár cseppnyi) ónos eső kialakulása. A délelőtti órákban elsősorban az Alföldön van esély ónos eső (< 1 mm) előfordulására. A nap további részében általában inkább az eső a valószínűbb, északkeleten kisebb havazás is előfordulhat, de kisebb körzetekben továbbra sem lehet kizárni gyenge ónos eső kialakulását.



A rendőrség kéri az utakon közlekedő járművezetőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel! Járműveik sebességét az út-és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg! Indulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási és útállapotokról és az ezekből adódó esetleges késést kalkulálják bele a menetidőbe!