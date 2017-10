A jövő héten ismét sok napsütés várható

Hétfőn sok napsütés várható, míg a Dunántúlon közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lesznek, ott helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Emellett többfelé megélénkül, a középső és északi országrészben meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban többnyire 5-10 fok, de északkeleten, illetve a derült, szélvédett tájakon 0 és plusz 4 fok közé is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 12-16 fok között alakul.



Kedden elszórtan valószínű eső, záporeső, de rövid napos időszakok is lehetnek. Főként keleten erősödhet meg a szél. A minimumhőmérséklet 3-8, a maximumhőmérséklet 13-18 fok között valószínű.



Szerdán is megerősödik időnként a szél, főként északon és keleten eső, záporeső is lehet. Délnyugaton viszont több órára kisüthet a nap. A leghidegebb órákban 5-10 fok lehet. Napközben 14-20 fokig melegszik a levegő (északkeleten lesz a hűvösebb).



Csütörtökön és pénteken nem valószínű csapadék, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. Csütörtökön helyenként, pénteken több helyen megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet csütörtökön 6-11, pénteken 8-13 fok között valószínű. A nappali maximumok csütörtökön 16-22, pénteken 15-20 fok között alakulnak.



Szombaton keleten változóan felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal, a Dunántúlon több órás napsütésre is számítani lehet. Csapadék nem valószínű, de többfelé erős lesz a szél. A leghidegebb órákban 6-11 fok lehet, napközben 14-19 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap hajnalban párás lesz a levegő, foltokban köd képződhet. Napközben viszont sok napsütés várható csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet többnyire 4-9 fok között valószínű, csak a fagyzugos tájakon lesz néhány fokkal hidegebb. Talaj menti fagy több helyen is lehet. A nappali maximumok 14-19 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.