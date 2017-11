20 centi hó is lehet a hegyekben - Még bizonytalan, mennyi hó esik Győrben és Sopronban

A szerdán kezdődő havazással a hegyekben már komolyabb hótakaró is kialakulhat - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán.Azt írták: szerda nappaltól csütörtök késő estig az Északi-középhegységben akár 15-20 centiméter hó is eshet. Elsősorban az északabbi tájakon síkvidéken - akár a fővárosban - is is havazhat, de várhatóan nem marad meg a hó - tették hozzá. Az előrejelzés szerint már szerda hajnaltól többfelé várható csapadék.Délelőtt a Dunántúl északnyugati felén eshet, estére a Tiszántúlt is eléri a csapadékzóna. Helyenként megélénkül a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet általában 2-7 fok között alakul.

Télies időjárással búcsúzik az ősz, de egyelőre bizonytalan, mennyi hó hull – hangsúlyozta a Kisalföld kérdésére Jenki Szilvia meteorológus hétfőn..

Egyelőre két megyére adtak ki figyelmeztetést havazás miatt, szerdára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa elmondta: kedden erősen felhős, borult idő várható, majd egy mediterrán ciklon hatására szerdán csapadékosabbá válik időjárásunk. Az eső holnap estétől válthat át – esetleg az Észak-Dunántúlon is – havas esőbe, hóba, de ennek esélye – a hideg levegő beáramlásának köszönhetően – csütörtökön nagyobb. „Jelenleg azonban nem lehet megmondani, hol mennyi hó esik" – tette hozzá a szakember.

A hótakaró a későbbi napok időjárása szempontjából is lényeges: ahol lesz, pláne vastagabb, ott csípős, –5 fok alatti reggelekre ébredhetünk.Pénteken száraz idő valószínű, majd a hétvégén ismét nedvesebb idő várható. A csapadék halmazállapota akkor is lehet hó, de ez egyelőre szintén bizonytalan.