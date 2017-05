32 fokkal támad a nyár, de zivatar is várható erős széllel

A délies szél az ország északi felében időnként megélénkülhet. Hétfőn és kedden reggel 10-15 fokos minimum-hőmérsékletekre számíthatunk, majd napközben 25-31 fok közé melegedhet a levegő. Az UV-sugárzás az extrém erős értékeket is eléri -Szerdán is jellemző lesz az erős felmelegedés, azonban a szél északira fordul és több helyen megélénkülhet.A csapadékmentes időszak véget ér,délutántól elszórtan záporok, zivatarok várhatóak, a környezetükben erős széllökésekkel. Csütörtökön is, hasonló szélviszonyok mellett, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Kisebb mértékű lehűlésre is sor kerülhet, 23-28 fokos csúcshőmérsékletekkel.A hét második felében, a legfrissebb modellfutások alapján, már kevesebb csapadékra van kilátás. A hét vége felé a hőmérsékleti értékekben újra melegedés látszik, 26-32 fokos maximumokkal.