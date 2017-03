15 fokos hőmérséklet-különbséget mértek az országban

A különbség oka, hogy míg az ország nagy része fölé szinte zavartalan napsütés mellett meleg levegő áramlott dél felől, addig a tőlünk nyugatra húzódó frontrendszer hatására az Alpokalja és a Kisalföld térségébe hidegebb levegő érkezett, valamint be is felhősödött az ég.



A március 22-i maximumhőmérsékleti rekord 27 fok, amelyet 1974-ben Pátyodon mértek. Ettől csak 1,2 fokkal maradt el a szerdai legmagasabb hőmérséklet, amelyet Dombegyházán mértek - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint csütörtökön délelőtt alapvetően napos idő várható, ugyanakkor főként az északi, északkeleti országrészben erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és ott helyenként zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Több helyen megélénkül, a Dunántúl nyugati felén időnként meg is erősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 4-10, a legmagasabb 18-24 fok között valószínű.