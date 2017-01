10-20 centiméter hó hullhat a hétvégén

Az előrejelzés szerint pénteken gyakran megerősödik a szél. Borult idő lesz, sokfelé várható csapadék: északkeleten havazás, másutt eleinte eső, havas eső, majd délutántól nyugat felől egyre többfelé havazás valószínű. Jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás - hívták fel a figyelmet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre csaknem az egész országra kiadott különböző figyelmeztetéseket: ónos eső is várható, ezen felül az ország nagy részén pénteken sok eső, illetve sok hó hullik le. A veszélyjelzés szerint péntek éjfélig több helyen 10-15, de helyenként akár 20 centiméternyi friss hó várható.



A legalacsonyabb hőmérséklet pénteken mínusz 5 és plusz 1 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul.



Szombat hajnalban, reggel a Tiszántúlon több helyen várható havazás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében havas eső is. Északon és keleten végig erősen felhős marad az ég. Napközben elszórtan, legkisebb eséllyel délen alakulhat ki havazás, havas eső. Időnként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0 fok között, napközben mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap már kevesebb lesz a felhő, a Tiszántúlon lehetnek erősen felhős körzetek, és ott helyenként havazás is előfordulhat. A minimumhőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között valószínű, de a derült, hóval borított, illetve szélvédett tájakon mínusz 10 foknál hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet mínusz 3 és plus 2 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.