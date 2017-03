Csúcstechnológiás autós navigáció és fedélzeti kamera egyben - fotók

Navigáció, Extreme HD minőségű felvétel, Fejlett Vezetéstámogató Rendszer (ADAS), élettartamra szóló térkép- és sebességmérő kamera adatfrissítések – és az autózás biztonságos élménnyé válik. A MiVue Drive sorozat a Mio eddigi legfejlettebb vezetést segítő eszköze.Csúcstechnológiás navigáció és kamera egyszerre? Igen! Az innovatív megoldásairól ismert MiTAC megalkotta a két eszközt tökéletesen ötvöző Mio MiVue Drive sorozatot. Csak egyetlen biztonsági útitársra van szükségünk: máris figyelhetjük és rögzíthetjük az eseményeket, miközben úti célunkhoz is könnyedén eljutunk. A praktikus sorozat tagjai között mindenki megtalálja az igényeinek és pénztárcájának megfelelőt.

A Mio MiVue Drive 50 LM, 55 LM, 60 LM, 65 LM és a 65 LM Truck mind Extreme HD (1296p), vagy Full HD (1080p) felbontásban rögzítenek, és kiváló minőségű üveglencsével felszereltek. A modellenként változó F2.0 vagy F1.8 rekesznyílással és a 130° vagy 140° fokos széleslátószöggel rossz fényviszonyok mellett is világosabb, tisztább felvétel készíthető. A kamera kiváló tulajdonságait a MiTAC a Mio legjobb autós navigációs szoftverével, valamint élettartamra szóló térkép- és sebességmérő kamera frissítésekkel ötvözte.Az intelligens MiVue Drive sorozat további funkciói között megtaláljuk a Mio innovatív Fejlett Vezetéstámogató Rendszerét (ADAS) is. A biztonságosabb vezetést segítő ADAS része a Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer (LDWS) és a Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer (FCWS) is. Az LDWS akkor jelez, ha az autónk elkezd kitérni az aktuális forgalmi sávból, az FCWS pedig arra figyelmeztet, ha túl közel kerülünk az előttünk haladó járműhöz. A kiemelkedő videóminőség mindkét funkció működésében központi szerepet játszik: lehetővé teszi, hogy a sofőr folyamatosan kövesse, mi történik az autója körül.A navigáció funkció mellett a beépített GPS folyamatosan informál minket az aktuális pozíciónkról és sebességünkről, és ezeket az adatokat a felvételeken is rögzíti. A MiVue Drive készülékek mindegyikéhez 16 GB-os SD kártya is tartozik.

"A MiVue Drive sorozatban a digitális videórögzítés, az autós navigáció és a fejlett biztonsági funkciók területén szerzett tudásunkat és tapasztalatainkat egyesítjük, hogy egy valóban integrált megoldást hozzunk létre" – mondta Cosmin Dobranis, a Mio régiós menedzsere. "Vásárlóink a biztonsági és kényelmi funkciókhoz a legjobb minőségben jutnak hozzá, így még nyugodtabban vezethetnek. Büszkék vagyunk a Mio MiVue Drive sorozat tagjaira: ezek az eddigi legfejlettebb vezetést segítő eszközeink. Mindazt, ami a biztonságos és gondtalan utazáshoz kell, egyetlen csúcskészülékben valósítottuk meg".A Mio Mivue Drive 50 LM, 55 LM, 60 LM, 65 LM és 65 LM Truck megvásárolhatók a Mioshop.hu-n, a Bestbyte.hu-n és a Ramiris.hu-n. A sorozat eszközeinek ára típustól függően 67 990 Ft és 101 990 Ft között változik.

• Autós navigáció beépített Extreme HD (1296p) menetrögzítő kamerával - 2304 x 1296 felvétel 30 fps-el H.264 tömörítéssel, kis fájlméret, a felvétel legjobb minőségének megőrzése mellett.• Kiváló minőségű felvétel - üveglencse, F1.8 rekesznyílás, 140° széleslátószög• Élettartamra szóló térkép- és sebességmérő kamera frissítésekkel• Fejlett vezetőtámogató rendszer (ADAS) – a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS) azonnal jelez, amint érzékeli, hogy az autó elhagyni készül a sávot. A ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCWS) akkor lép működésbe, ha az autó túl közel kerül az előtte lévő járműhöz• Beépített TMC (közlekedési információk) és Bluetooth• 6.2 colos extra nagy kijelző• Parkolási asszisztens - gyorsan és egyszerűen talál parkolóhelyet a közelben• 3 tengelyes G-szenzor: rögzíti az irányt és az erőket, azok hatását, a fordulásokat és a gyorsulást• Autós navigáció beépített Extreme HD (1080p) menetrögzítő kamerával - 1920 x 1080 felvétel 30 fps-el H.264 tömörítéssel, kis fájlméret, a felvétel legjobb minőségének megőrzése mellett.• Kiváló minőségű felvétel - üveglencse, F2.0 rekesznyílás, 130° széleslátószög• Élettartamra szóló térkép- és sebességmérő kamera frissítésekkel• Fejlett vezetőtámogató rendszer (ADAS) – a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS) azonnal jelez, amint érzékeli, hogy az autó elhagyni készül a sávot. A ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCWS) akkor lép működésbe, ha az autó túl közel kerül az előtte lévő járműhöz.• 6.2 colos extra nagy kijelző• Parkolási asszisztens - gyorsan és egyszerűen talál parkolóhelyet a közelben• 3 tengelyes G-szenzor – rögzíti az irányt és az erőket, azok hatását, a fordulásokat és a gyorsulást• Autós navigáció beépített Extreme HD (1296p) menetrögzítő kamerával - 2304 x 1296 felvétel 30 fps-el H.264 tömörítéssel, kis fájlméret, a felvétel legjobb minőségének megőrzése mellett.• Kiváló minőségű felvétel - üveglencse, F1.8 rekesznyílás, 140° széleslátószög• Élettartamra szóló térkép- és sebességmérő kamera frissítésekkel• Fejlett vezetőtámogató rendszer (ADAS) – a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS) azonnal jelez, amint érzékeli, hogy az autó elhagyni készül a sávot. A ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCWS) akkor lép működésbe, ha az autó túl közel kerül az előtte lévő járműhöz.• Beépített TMC (közlekedési információk) és Bluetooth• Parkolási asszisztens - gyorsan és egyszerűen talál parkolóhelyet a közelben• 3 tengelyes G-szenzor – rögzíti az irányt és az erőket, azok hatását, a fordulásokat és a gyorsulástAutós navigáció beépített Extreme HD (1080p) menetrögzítő kamerával - 1920 x 1080 felvétel 30 fps el H.264 tömörítéssel, kis fájlméret, a felvétel legjobb minőségének megőrzése mellett.• Kiváló minőségű felvétel - üveglencse, F2.0 rekesznyílás, 130° széleslátószög• Élettartamra szóló térkép és sebességmérő kamera frissítésekkel• Fejlett vezetőtámogató rendszer (ADAS) – a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS) azonnal jelez, amint érzékeli, hogy az autó elhagyni készül a sávot. A ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCWS) akkor lép működésbe, ha az autó túl közel kerül az előtte lévő járműhöz.• Parkolási asszisztens - gyorsan és egyszerűen talál parkolóhelyet a közelben• 3-tengelyes G-szenzor – rögzíti az irányt és az erőket, azok hatását, a fordulásokat és a gyorsulást• Autós navigáció beépített Extreme HD (1296p) menetrögzítő kamerával - 2304 x 1296 felvétel 30 fps-el H.264 tömörítéssel, kis fájlméret, a felvétel legjobb minőségének megőrzése mellett• Kiváló minőségű felvétel - üveglencse, F1.8 rekesznyílás, 140° széleslátószög• Teherautó üzemmód - nagyméretű járművekre optimalizálva (pl. lakókocsik, kamionok). A MiVue Drive 65 LM az útvonalakat a jármű típusa, súlya, méretei és terhelése alapján tervezi meg.• Élettartamra szóló térkép- és sebességmérő kamera frissítésekkel• Fejlett vezetőtámogató rendszer (ADAS) – a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS) azonnal jelez, amint érzékeli, hogy az autó elhagyni készül a sávot. A ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCWS) akkor lép működésbe, ha az autó túl közel kerül az előtte lévő járműhöz.• 6.2 colos extra nagy kijelző• Parkolási asszisztens - gyorsan és egyszerűen talál parkolóhelyet a közelben• 3 tengelyes G-szenzor - rögzíti az irányt és az erőket, azok hatását, a fordulásokat és a gyorsulást• Beépített TMC (közlekedési információk) és Bluetooth