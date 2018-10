Felújítják a székkutasi polgármesteri hivatalt

– A területi operatív programon nyert forrásból, illetve önerőből újítjuk fel a polgármesteri hivatalt, mintegy 60–70 millió forintból. Ez az utolsó intézményünk Székkutason, amely még nem került sorra – mondta Szél István polgármester. Az épület tetőszerkezetén, ahol szükséges, lécet és cserepet cserélnek. A födémet szigetelik, csakúgy, mint az épület falait.



– A hivatal villamoshálózata igencsak elavult. Van olyan része az épületnek, ahol 50–60 éves a falban lévő vezeték. Az informatikai hálózatot is felújítjuk. Belső falakat is mozgatunk. Új ügyfélteret alakítunk ki. Az épület akadálymentes lesz, és a mozgáskorlátozottak számára mosdót is építünk – közölte a polgármester.



A munkák idejére a polgármesteri hivatal a művelődési házba költözik. Van hely, hiszen az orvosi rendelő nemrég került vissza az átalakított és felújított egészségügyi központba. A polgármester reményei szerint év végére elkészülnek a munkával.