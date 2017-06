Olvasói gondolatok a győrújbaráti tájházról

"Ez a tájház különleges adottságának és értékeinek az elismerését jelenti. Kevesen tudják, hogy az 1880 körül épített, műemlékké nyilvánított győrújbaráti tájház Győr megye, sőt a Kisalföld, melynek egy része Komárom megyét is érinti, az egyetlen un. beforgatott, tehát "L" alaprajzú tájháza, és mint ilyen egyedülálló. Jelentőségét növeli, hogy az épületben nagyobbrészt az egykori tulajdonos eredeti berendezése, bútorai, használati eszközei találhatók, ami az ország tájházai között is ritkaságnak számít.



Sajnálatos, hogy mindez az érték eddig nem kapott kellő nyilvánosságot. A tájház ugyanis örökség révén magántulajdonban van. Ezért a község önkormányzata soha nem érezte magáénak is a tájházat, mivel a honlapján, néhány külső fényképen kívül nem található róla szinte semmilyen információ. Ez azért is különös, mert az országban számos tájház van magántulajdonban, és azokat az önkormányzataik kivétel nélkül a honlapjaikon részletes szöveges és képes információ keretében reklámozzák, mivel függetlenül azok jogi helyzetétől magukénak is érzik, hiszen azok a települések szerves részét képezik, kulturális értékek és idegenforgalmi, turisztikai látnivalót jelentenek.



Győrújbarát nevére kattintva az interneten (Google), pozitívum helyett inkább kedvezőtlen információt kapni a tájházról. Elolvasható a Kisalföld 2008. 04. 21-én megjelent "Drága is, nem is a baráti tájház" c. cikke, melyből kiderül, hogy a tulajdonosok már régóta tárgyalnak az tájház eladásáról az önkormányzattal, eredménytelenül. Ez a téma folytatódik az ugyancsak itt olvasható 2015. okt. 13. keltezésű képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv kivonatában is, mely a tájházzal kapcsolatos hivatalos értékbecslésről szól. (Az értékbecslés időpontját nem közli a jegyzőkönyv.) Ez annak forgalmi értékét, csak telekárban gondolkodva, - vagyis mintha az ingatlanon nem állna épület, - 8.000.000 Ft-ban állapítja meg, magát a tájház épületét értékcsökkentő tényezőként kezelve, mivel szerinte annak elbontása a vevőnek kiadást fog jelenteni.



Országos műemléki védelem alatt álló épület esetében az eszmei, kulturális érték mellőzésével készült ilyen értékbecslői indoklás és mentalitás abszurditásáról szót sem érdemes ejteni. A nem helyben lakó, győri illetékességű tulajdonos, aki kora miatt szeretné eladni az épületet, a jelzett összeg dupláját kéri a tájházért. Sajnos, a jegyzőkönyvnek az a része lemaradt, és csak más helyen található, mely szerint ugyanezen a testületi ülésen az egyik képviselő rávilágított arra, hogy az adott helyen, - ez közel van a község központjához, - a tájháznak csupán a telke is többet ér 8 millió Ft.-nál, az értéke 12-13 millió Ft. lehet. Vagyis a tulajdonos által igényelt vételár teljesen reálisnak tekinthető.



Az említett jegyzőkönyv szerint ugyanakkor a tulajdonos nagyvonalú kompromisszumos javaslatot tett az önkormányzat részére, jelezve, hogy tisztában van vele, miszerint az éves (2015) költségvetésben nincs a vételre fedezet, ezért az általa kért vételárat az önkormányzat 2016-tók kezdve három éven át három részletben is fizetheti. Különös, hogy bár ezt az ajánlatot a jegyzőkönyv rögzíti, azt a testületi ülés mégsem tárgyalta, hanem változatlanul a 8 és az egyösszegű 16 milliót egymással szembe állítva, a 16 milliós vételárért a megvásárlást nem támogatta. A tulajdonosnak nincs tudomása arról, hogy a polgármester azóta testületi ülés elé vitte volna a részletfizetési ajánlatát.



Egy műemlékvédelem alatt álló tájház és annak telke nyilvánvalóan nem tekinthető forgalomképes ingatlannak. Ha attól a tulajdonosa pl. kora miatt meg kíván válni, annak megőrzését, fennmaradását, működtetését csakis az önkormányzat, vagy egy alapítvány tudja biztosítani. Vagyis csak ezek jöhetnek számításba vevőként. Ez országos viszonylatban is alkalmazott és bevált tapasztalat és gyakorlat. Ezért ajánlotta fel a tulajdonos, igen kedvező feltételekkel az ingatlant az önkormányzatnak.



Szeretnénk remélni, azzal, hogy győrújbaráti tájház a Magyarországi Tájházak Szövetségének tagja lett és ezzel reflektorfénybe került, előbb-utóbb a vitatott értékesítés is mindkét fél részére elfogadható módon rendeződik, a tájház léte nem kerül veszélybe, és az még sok évtized múlva is, megtekinthető, élő emléke lesz a magyar népi építészeti kultúrának, és ékköve lesz Győrújbarátnak. És azt is szeretnénk remélni, hogy a község honlapján végre kimerítő információt kaphat az érdeklődő a tájházról. Ebben azért is bizakodnunk kell, mert – és ezt is kevesen tudják, - a magyarországi tájházak, és ebbe a győrújbaráti tájház is belekerülhet, a világörökséggé nyilvánítás várólistáján vannak.



Némi aggodalomra ad azonban okot az a tény, hogy a Győrújbaráti Önkormányzat a múlt év végén vagy ez évben vásárolt egy Arany János utcai, a központtól eléggé távoli, régi épületet, tájház céljára, mégpedig nagyobb összegért, mint amennyit a jelenlegiért ez évben részletként kellet volna fizetnie. Mindenesetre dicsérendő, hogy egy önkormányzat egyszerre két tájházat is szeretne látni a községében. Ez egyedülálló lenne az országban. Reméljük, hogy helyi gyűjtéssel talán sikerül azt az épületet is berendezni. Mivel azonban annak sem kora, sem alaprajza, vagy autentikus berendezése tekintetében eszmei, műemléki értéke össze sem vethető a jelenlegi tájházéval, annak nem lehet, de nem is kívánatos, hogy konkurense legyen, nagy valószínűséggel egy igényes helytörténeti gyűjteménnyé, de nem tájházzá lesz alakítható, amihez sok sikert kívánunk - zárta sorait Simányi Frigyes építész.