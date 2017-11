Zsoltot tiltották a sportolástól, most nindzsajelölt a győri fiatal - zseniális videó

Fotó: TV2

című műsorba több ezren jelentkeztek, hogy bebizonyítsák, képesek legyűrni a monumentális akadálypályát - ami a világon eddig csak keveseknek sikerült.A 25 éves Margli Zsolt jó esélyekkel indul a versenyben, hiszen hosszú évek óta űzi a parkour utcai extrémsportot.már felfigyelhettünk rá, akkor Győr jelentette az akadálypályát számára: egy randira sietve több méter magas falakat mászott meg játszi könnyedséggel, szűk sikátorban ugrott át egy lány felett, akrobatikus mozdulatokat mutatott be a város utcáin.Zsoltnak egy ismerőse ajánlotta, hogy tegye próbára magát a Ninja Warriorban. ˝Azt mondta, hisz bennem, úgyhogy jelentkezzek. Nekem pedig volt hozzá bátorságom˝ - mondja a kisalfold.hu-nak a fiatal, aki a győri Barátság parkban edzett a kihívásra.˝Többnyire a mászást gyakoroltam, mert a külföldi adások alapján sok ilyen feladatra számítottam, amihez nem csak ügyesség, hanem erő is kell. Sokat futottam, és igyekeztem fejleszteni a készségeimet, például magasabb helyekre ugrottam át. Fontosnak tartottam azt is, hogy mentálisan felkészüljek a feladatra. Nagyon lámpalázas vagyok, ha sokan néznek és kamerák vesznek, így tudtam, hogy ki kell zárnom majd a külső tényezőket és csak a pályára koncentrálnom˝.

Mi az parkour?

A parkour olyan extrém sport, aminek lényege, hogy akadályokon keresztül jutunk el minél látványosabb mozdulatokkal egyik helyről a másikra.

Tízmilliós fődíj

Japán, Amerika és Európa több országa után hazánkban is látható a Ninja Warrior. A selejtező adásokból a 90 legjobb versenyző jut a középdöntőkbe, ahonnan a legrátermettebb 20 jut a fináléba, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb harcos. A verseny fődíja 10 millió forint.

Zsolt történetéhez hozzátartozik, hogy az orvosok kamaszkorában eltiltották a sportolástól. "Több mint tíz évvel ezelőtt azt mondták, hogy egyáltalán ne sportoljak semmit, mert bármilyen kis fizikai behatásra eltörhetnek a lábaim. Nem hallgattam rájuk, dacoltam a sorssal. Igazából azóta is azt teszem. Nem mentem vissza a fővárosi ortopédiára, ellenben napi szinten ugrálok. Szerencsére fájdalom még nem jelentkezett, de idővel ráveszem magam a vizsgálatra, tudni szeretném, most mi a helyzet a csontjaimmal."A fiatal – amellett, hogy főállásban egy vállalatnál dolgozik-, egyénileg és csapatával,tagjaként is tart edzéseket. Mint mondja, nem csak a fiúkat érdekli a parkourozás, a legkisebb tanítványa például egy 13 éves lány.Hogy Zsolt miként teljesít a Ninja Warrior pályáján, és továbbjut-e a középdöntőbe, hétfő este 7 órától látható a TV2-n.