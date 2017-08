Zsebedics József kanonok-plébános kapta az Újváros Szolgálatáért díjat

2017. július 30-án, vasárnap a de. fél 11 órai szentmise keretében búcsúztunk el újvárosi templomunkban nyugdíjba vonuló lelkipásztorunktól, főtisztelendő Zsebedics József címzetes kanonok, Győr-Szigeti, Újvárosi és Pinnyédi plébánostól. E szentmise nem feltétlenül búcsúzás volt, hiszen József atya továbbra is a szigeti plébánián fog lakni és segít utódának. Mégis újvárosi közösségünk fontosnak érezte, hogy József atya Újvárosban eltöltött 14 évéért hálát és köszönetet adjunk a gondviselő Istennek méltóságteljes szentmise keretében.



Nagy öröm volt számunkra, hogy a templom teljesen megtelt az újvárosi, szigeti és a Győr környékéről érkező hívekkel, József atya tisztelőivel.



Kanonok atyát a szentmise befejező áldása előtt köszöntöttük.



Elsőként Varga András az egyházközség világi elnöke és Babos Tímea képviselőtestületi tag köszöntötte a nyugállományba vonuló lelkipásztort. Varga András méltatta plébános úr 14 évnyi plébánosságának érdemeit, további életére Isten áldását kívánta.



Az elnök úr köszöntője után Horváth Csaba főministráns, egyházközségi tag, az ünnep szervezője mondott ünnepi beszédet. Horváth Csaba köszöntötte a híveket, a városvezetés képviselőit, majd elnök úrhoz hasonlóan szintén méltatta Plébános úr Újvárosban elért eredményeit, külön kiemelve, hogy József atya legnagyobb érdeme, hogy identitást adott templomi közösségünknek helytörténeti munkái által. Felkutatta a nagy szentéletű plébános elődökéletét, a templom és városrészünk történelmét. Horváth Csaba hangsúlyozta, hogy nehéz ilyen szentéletű papok után utódként helytállni, de talán ösztönözte is kanonok urat ezen szentéletű plébánoselődök példái: folytatni a hirdetést, az örömhír terjesztését minden embernek, és vetni jó magvetőként. Ezzel kapcsolatban magvetőként József atya fáradhatatlanul végezte feladatát a reá bízott szántóföldön, vagyis egyházközségünk tagjainak lelkében. Horváth Csaba egy olyan képet ajándékozott a plébánosnak, ami a három egyházközséget ábrázolja: Újvárost, Szigetet és Pinnyédet.



A beszédet követően a szót Fekete Dávid Győr város alpolgármestere, újvárosi képviselő vette át, aki ÚJVÁROS SZOLGÁLATÁÉRT díjjal tüntette ki József atyát a városrészben végzett fáradhatatlan munkájának elismeréséül. Kanonok atya immáron mindhárom reá bízott városrész szolgálatáért díjban részesült. Ezt nem minden ember mondhatja el magáról. Szeles Szabolcs Győr-Sziget önkormányzati képviselője megköszönte József atyaközvetlenségét, az emlékezetes beszélgetéseket, a közös munkát amit Szigetért igyekeztek tenni.



A köszöntők után József atya nagyon meghatódottan hálálta meg mindenkinek a szép beszédeket, kiemelve, hogy az Újváros szolgálatáért díj különösen is nagy öröm számára, hiszen nem tudta, hogy ő kapja idén e díjat. Köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette őt 14 évnyi szolgálatában. Az atya összefogásra biztatott minket, ismételten kérte, hogy támogassuk új plébánosunkat Németh Gábor atyát és segítsük szolgálatát.

A nagyon megható és méltóságteljes szentmise ünnepi áldással zárult, majd az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltáránál adtunk hálát és mondtunkköszönetet Égi Édesanyánknak József atyáért. De imádkoztunk egyházközségünkért és új plébánosunkért Németh Gábor atyáért is.



Horváth Csaba