Zöldár emlékfutás: több százan futottak a Mosoni-Duna mentén - fotók

A 29,5 kilométere váltófutást idén is a megyei rendőr-főkapitányság csapata nyerte, a Kisalföld gárdája a 18. helyen végzett.

Sokan négy éve a gáton védekeztek, akkor homokzsák alatt, most váltóbottal a kézben izzadtak. A védelmi rendszer azóta sokat erősödött, a gönyű torkolati mű is csökkenthet a szinteken, de a Dunán árvízlevezető sávokat kell kijelölni.Rendőrök, katonák, vízügyesek, civil szervezetek képviselői, polgármesterek, alsó-szigetköziek és győriek pénteken ismét gátra mentek, hogy a Mosoni–Duna melletti töltésen emlékezzenek a 2013-as árvíz aggódással és kemény munkával telt napjaira, az összefogásra, s arra, hogy együtt legyőzték a medréből kilépő, a térséget veszélyeztető folyót.Széles Sándor megyei kormánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke szerint benne négy év távlatából már csak a pozitív élmények maradtak meg. „A társadalom minden rétegének közreműködésével, a hatóságokkal, rendvédelmi szervekkel és Isteni segítséggel sikerült megvédeni Győrt és Szigetközt az ártól. Mostanra olyan védelmi rendszer épült ki a Duna mellett, mellyel az ilyen veszélyeket sikerülhet megelőzni hasonló árvízes szinteknél. A 2013-ban történteket az akkori összefogást most a Zöldár futás szimbolizálja."2013. június 10-én már apadt a folyó, a kitelepített győrújfaluiak már a hazaköltözésben reménykedtek. Nagy Imre Attila polgármester elmondta, azóta minden évben a falunapjuk – amit ma rendeznek – az árvízűzés jegyében is telik. „Baráti beszélgetéseken ma is szóba kerülnek az akkor történtek, bár már szépülnek az emlékek. Azóta magasabbak és erősebbek lettek a gátak, s várjuk a gönyűi torkolati mű megépítését árvízkapuval, ami 90 centiméterrel csökkentheti hasonló ár szintjét. Mi aztán tudjuk, 90 centiméter milyen sokat jelent" – magyarázta.