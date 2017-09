Zalán álma: a tengert szeretné látni, mielőtt elveszíti a látását

Kép forrása: borsonline.hu

Mindent elkövet Pintér Enikő, hogy teljesítse a 40. szemműtétjére váró kisfia álmait. A 4 éves Zalán a tengert szeretné látni, és nagy vágya, hogy delfinekkel úszhasson – tudta meg a Bors

Zalán nagyon kicsi volt, még csak két és fél hónapos, amikor rosszindulatú szemideg daganatot, úgymond retionblastomát diagnosztizáltak nála, ami mind a két szemét érinti. Ettől mondanom sem kell, hogy összeomlottam

– magyarázta Enikő. – A folyamatos műtétek után és a pszichés megterhelések mellett, kiderült az is hogy egyre gyorsabban fellángoltak a tünetek nála, éppen ezért attól félünk, hogy hamarosan meg is vakulhat.Az édesanya a Borsnak elmondta, hogyés csak is utána tudnának elutazni.

Sajnos a látása egyre jobban romlik, így félek, hogy nincs sok időnk hátra. Előfordulhat, hogy az orvosok döntés elé állítanak majd, hogy vagy engedem, hogy eltávolítsák a szemét, vagy belehal. Számomra egyértelmű, hogy az életben maradása mellett teszem le a voksomat

Kép forrása: borsonline.hu

– mesélte a lapnak az édesanya.

A terve megvalósításához mindenörömmel elfogadna.