Yamina nyert: győri Dj lány a világverseny döntőjében

A 25 éves Illés Viktória Győrben született, és három éve állt életében először Dj pult mögé. Világ életében nagy zenegyűjtő volt, de soha nem gondolt arra, hogy Dj ként építse a karrierjét. 2014 júniusában Dj-zett először, de 2016-ban már a két legnagyobb hazai fesztiválon is játszhatott. Nincsenek nagyratörő vágyai, mindig közeli célokat tűzött ki maga elé. A következő hónapokban szeretne egy saját számot készíteni, amit elvihet magával az NYDJAY döntőjére is.

A fiatal DJ két magyar, és egy lengyel lemezlovast győzött le szombat este, de legközelebb az európai döntőben kell bizonyítania, hogy elnyerje a verseny fődíját: egy szerződést a Fedde Le Grand-ot, Axwell-t és Tujamo-t is képviselő sushi3000 nevű booking irodától.A legjobb ütemek, a legkeményebb ritmusok, a legjobb hangzás és egy varázslatos közönség: szombaton, február 11-én a neves NYDJAY by NEW YORKER európai turnéja elérkezett soron következő állomásához az Akvárium Klubba. Az est házigazdája és sztárfellépője, a spanyol DJ Danny Avila mellett a már közismert magyar DJ Edo Denova és Bárány Attila pörgette fel a közönséget, miután a négy versenyző hátborzongató csatát vívott a lemezjátszók mögött.“Micsoda eszméletlen este volt az Akvárium Klubban! Dj Yamina egy rendkívüli szettet hozott és a begipszelt bokája ellenére simán meggyőzött minket a lenyűgöző és energikus fellépésével" – nyilatkozta az NYDJAY zsűritagja, Ulee, a német ügynökség, a Sushi 3000 képviselője.A fiatal DJ a versenysorozat záróeseményén bizonyíthat legközelebb egy fergeteges finálén, ahol Európai legjobb lemezlovasaival kell összemérnie tehetségét. Addigis a NEW YORKER még két nagy show-val készül a híres neves európai klubbokban, a zürichi Komplex 457 illetve a zágrábi Aquariusban. A utolsó két döntőst ezeken a helyszíneken fogják kihirdetni.