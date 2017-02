Vörösiszapper Győrben, mindent újra kezdenek - Súlyos hibák: a bíró hatályon kívül helyezte az ítéletet - fotók

Fotó: H. Baranyai Edina

A katasztrófa utáni tevékenységeknél csak felsorolás van, értékelés nincs. Az I. és a XIII. rendű vádlott felelősségre vonásánál derül csak ki, miért nem tartotta azt megalapozottnak a bíróság. A többinél nem is indokolja. A felmentés jogi indoklásában is talál hiányosságokat a Győri Ítélőtábla.A felelősség megállapítása: a mulasztó itt nem okozta az eredményt, de okozhatta volna annak elmaradását?A Veszprémi Törvényszék erre részletes jogi magyarázatot nem ad.Miután hírét vették a gátszakadásnak, senkit nem hívtak fel - elvárható lett volna ez? Erre semmilyen választ nem ad az első fokú ítélet.Nem alkalmas a felülbírálatra az első fokú ítélet. Az első fokú bíróság feladatát nem veheti át a másodfok.A megismételt eljárást soron kívül kell elvégezni.A bizonyítási eljárást újra le kell folytatni.Az ellentmondásokat fel kell oldani.Meg kell indokolni minden vádlottnál, hogy az ellene felrótt bűncselekmény igazolható-e.Egy dologra kell még válaszolni: nem talált okot arra a Győri Ítélőtábla, hogy ne a Veszprémi Törvényszéken induljon újra az ügy. De arra igen, hogy ne ugyanaz a bírói tanács tárgyalja. Az első fokon eljáró bírónak ugyanis kialakult véleménye van az ügyben. Egy új tanács tiszta lappal kezdi.S remélhetőleg megválaszolja a másfél órán át sorolt kérdéseket - ezt már mi tesszük hozzá.Az ítélethirdetésnek vége.Tanúvallomásoknál az ellentétes vallomásokat nem értékelte a Veszprémi Törvényszék, nem derült ki, melyiket, miért fogadta el vagy sem.Ha ellentét volt, akkor minden esetben a szakértői véleményt fogadták el. De ezt indokolni kellett volna, mondja a másodfok.A vallomások mérlegelésének hiánya több helyen szembetűnő. Nem derül ki, hogy a bíróság mely tanúk vallomására alapoz.A tanúknak mely vallomását fogadta el a bíróság? A rendőrségen tett vallomását? Vagy a bírósági eljárás során elmondottakat? Ez sem derül ki.Szakértőket össze-vissza rendeltek ki Veszprémben. Követhetetlen volt, hogy ki, milyen álláspontot tartott az adott pillanatban fenn.A bíróság volt, hogy nem reagált a vádhatóság állásfoglalására egy adott kérdésben, pedig az ítélet indoklásban ezt meg kellett volna tennie.Több szakértői véleményél nem derül ki, hogy ezt most felhasználta a bíróság vagy sem.A "bizonyíték értékelési kötelezettségétől" nem tekinthet el a bíróság - itt ez is megtörtént.További, fel nem oldott ellentmondásokat sorol még az ítélőtábla.(Megint csak szubjektív, civil megjegyzés ez, de úgy tűnik, hogy az első fokú ítéletet ízekre szedi a másodfokú bíróság, megválaszolatlan kérdések sorát halljuk most az érintett kazetta, a védelmi rendszer kapcsán is.)Magánvélemény legfeljebb, hogy kinek kellene a vádlottak padján ülni, nem a bíróság dolga ezt kimondani - ez is megtörtént a veszprémi perben.A Győri Ítélőtábla bírája szinte levegővétel nélkül sorolja a Veszprémben elmaradt indoklásokat.És még nincs vége.- kezdi a bíró. Folytatja:- Jegyzőkönyveket későn küldték el, máshol is kicsúsztak a határidőből. Hangfelvételről a másolat kiadásánál is. A tanúk pontatlan kioktatása és meghallgatása is megtörtént. Szakértőknél is megtörtént ez. Ezek hibák, de nem jelentősek, az eljárás későbbi menetében korrigálták.Az alapokhoz kell visszatérni, ami a jogbiztonság alapja.- Mi a bíró, a tanácselnök feladata? - erre tér ki Zólyomi Csilla. A sértő megjegyzésektől tartózkodni kell, ez csak egy elvárás.- Ki hallgatható ki tanúként? - ezzel is folytatja. Nem kérdezhető a véleményéről a tanú, pedig ilyen is megtörtént. Lényegre törő, szakszerű kihallgatásra kell törekedni. Maximálisan be kell tartani, hogy a vád tárgyán kívüli körülményekre nem lehet hivatkozni. A Veszprémi Törvényszéken ez is megtörtént.A szakértők kirendelésével és meghallgatásával is rengeteg problémája volt a Győri Ítélőtáblának. Mit csinált volna, ha...? - ilyen kérdést nem lehet elvileg feltenni.Szakértői véleményeket ütköztetni lehet, ha ellentmondanak egymásnak. Ha az ellentmondásokat nem tudják feloldani, kell egy újabb szakvélemény. Olyat nem lehet tenni, hogy egy szakértői csoportot hozok létre, amely tagjainak véleményei eltér egymástól.Összekeveredtek az önálló és az egyesített szakértői vélemények is.Az ítélőtábla aggályosnak tartotta a szakértők meghallgatását is. Nem megengedhető meg, hogy például a kérdések megválaszolására ne adjanak elég időt a szakértőnk. Volt, hogy egyetlen éjszakát hagytak erre.Szakértői meghallgatások után nem a szakértő foglalta össze a következtetéseket, hanem a bíró, aki visszakérdezett: jól értett-e?A tanúkihallgatásokra tér most ki Zólyomi Csilla:- Több olyan személy kihallgatására is sor került, akik a konkrét ügyben nem rendelkeztek konkrét tudomással. Nem is lehettek volna tanúk. Ki kellett volna rekeszteni a bizonyítékok felsorolásánál az általuk elmondottak. Még akkor is, ha értettek ahhoz a területhez, amelyről kérdezték őket. Olyan, hogy szakértő-tanú, nincs.A Veszprémi Törvényszék széles körű bizonyítást folytatott le: ezt is vizsgálta a Győri Ítélőtábla.Biztosította a védelemnek és a vádhatóságnak, hogy észrevételeit, jogi álláspontját kifejtse. (Ezzel nem volt tehát semmi gond.)Az ítéletben bemutatta-e a bizonyítékok felhasználását? Korlátozottan, ezért nem egyértelmű, hogyan jutott a felmentő ítéletig mindenki esetében. Érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas az első fokú ítélet.Az indokolási kötelezettség megsértése is megalapozza a hatályon kívül helyezést.(Jogi szemináriummal is felér az indoklás, amelyből egy kívülálló annyit ért, hogy jogszabályban minden rögzítve van, hogyan kell például a bizonyítékokat értékelni, a tanúkat, a szakértőket kezelni, de itt, az első fokú eljárásban kisebb-nagyobb hibák rendre előfordultak.)Még nincs vége.- a vádlottak padjának végén ülők ügyvédjei ezekre hivatkoztak.Volt ügyvéd, aki szerint védence inkább példamutatóan viselkedett, semmi keresni valója nincs a vádlottak padján.Dr. Zólyomi Csilla még az utolsó szó jogán elhangzottakat is elmondja."Röviden ennyi"- mondja a bíró. Ásványvízért nyúl és folytatja a saját részükkel.11.15 - A fővádlottak védőinek összefoglalása is hátra volt még, emlékeztetőül: a felelősség megállapítását nem tartották és nem tartják megalapozottnak. A katasztrófát nem a megvádolt emberek magatartása okozta. Ez a lényeg, de ezekről is tudósítottunk már korábban. A beharangozott, 3 órás ítélethirdetésből csaknem másfél óra eltelt, s még mindig nem jutottunk el a Győri Ítélőtábla bírói tanácsának álláspontjáig. A vádhatóság és a védelem mondatait foglalta össze ennyi idő alatt Zólyomi Csilla.Jelenleg a tizedrendű vádlott ügyvédi perbeszédének összefoglalásánál tart a bíró. 15 vádlott van, tehát lassan a végéhez ér.A szakértői csoportok ellentmondásainak feloldása elvárás lett volna. Nem vizsgálta az ok-folyamat felismerését a vádlottaknál. Indokolási kötelezettség súlyos megszegése is történt, olyan szinten, ami nem hozható helyre a másodfokú eljárással.Összefoglalva tehát a majd fél óráig tartó felsorolást: az ügyészség indítványozta a hatályon kívül helyezést.Illetve még azt, hogy a megismételt eljárásban (nyilvánvaló elfogultság miatt) ne a Veszprém Megyei Törvényszék vegyen részt. Az ítélethirdetéskor viszont most elhangzott, hogy oda kerül vissza.Most jön a vádlottak álláspontjainak összefoglalása, amelyben nyilván ennek ellentéte hangzott el a védőik részéről. Az első fokú döntés megalapozott volt, kötelezettségszegés nem történt a vádlottak részéről, a bizonyítékok alátámasztották az első fokú határozatot és az ő felmentésüket. Lúg, víztechnológia, semlegesítés, felbukkanó ablak, védművek, kazetták, kárelhárítás, hatósági engedély, jogkövető magatartás... mindenre hivatkoztak a védők.

Ez egyelőre mind a főügyészi indítvány ré , amely hosszú, pontokba szedett lista. A bíró szinte levegővétel nélkül sorolja a főügyészi összefoglalót, a teremben csend van. A vádlottak fele ezt nem hallja, mert nincs itt. Elsősorban a fővádlottak helye üres, a sokadrendű vádlottak nagyrészt itt vannak.

A vádhatóság állításai iratellenesek a védők szerint. Az első fokú ítélet alapos, áttekinthető. A főügyész a másodfokú tárgyaláson fenntartotta írásban tett kifogásait, a Veszprémi Törvényszék igenis elfogult volt bizonyos szakértőkkel.Ami a mai napon eddig történt, gyakorlatilag összefoglalója a Győri Ítélőtáblán zajló, másodfokú eljárás nyilvános üléseinek, s az ott elhangzottaknak.Hogy Zólyomi Csilla tanácsa mit és miért fogadott el az ügyészi indítványból, illetve a védői perbeszédekből, az mindjárt következik. Egy óra eltelt csak az összefoglalással tehát.Dr. Zólyomi Csilla előre jelezte, hogy körülbelül három óráig tart majd a szóbeli indoklás. Először a vádlottakat és a vádportokat sorolja fel.Folytatja aztán az ügyészi indítvány összefoglalásával: - Valamennyi vádlott tudomásul vette az első fokú ítéletet, de az ügyész mindenkinél fellebbezett. A fellebbviteli főügyészség fellebbezésében több szabálytalanságra, kioktatásra, szubjektív megjegyzésekre hivatkozott. Relatív szabálysértések voltak az eljárás során. A tényállás felderítése az elfogult szakértő miatt nem valósult meg. A bizonyítási indítványt is megalapozatlanul utasította el az első fokú bíróság. Tényállást sem állapított meg ugyanez a bíróság.A bíró a főügyészi indítvány szakmai részét foglalja most össze, s a kialakult helyzetben a vádlottak felelősségét. (Ezeket a másodfokú eljárásról szóló, korábbi tudósításunkban már összefoglaltuk.)A fellebbviteli főügyészi indítványban szerepel az is, hogy valószínűségre, feltételezésre alapozott legfeljebb az első fokú határozat.A vádlottak bűnösségének hiányára vonatkozó következtetés pedig hibás. Egyes bizonyítékokról egyszerűen hallgatott az első fokú bíróság. A monitoring is hiányos volt.- Az ítélethirdetésre többen nem jöttek el, így például B. Zoltán I .rendű vádlott sem. Nem kötelező a részvétel, így ezt megtehetik.- Tíz órakor hirdet ítéletet a Győri Ítélőtábla a vörösiszap-büntetőperben. Egyre többen érkeznek a bíróság épületébe, nagy sajtónyilvánosság kíséri - ahogy sejteni is lehetett - az ítélethirdetést.Az eseményt percről percre tudósítjuk.előzmények - Hétfőn délelőtt hirdet másodfokú ítéletet a Győri Ítélőtábla az iszapömlés miatt indított büntetőperben.A Veszprémi Törvényszék első fokon bűncselekmény hiányában felmentette a vörösiszapper összes vádlottját a halált okozó gondatlan közveszélyokozás vétsége, a gondatlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, továbbá a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vádja alól tavaly január 28-án. A törvényszék szerint a katasztrófa oka "altalaj eredetű stabilitásvesztés" volt, amely miatt a töltés tönkrement.A Győri Fellebbviteli Főügyészség ügyésze tavaly június 21-én az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását kérte.Idén január 23-án kezdődött a másodfokú eljárás, ahol Fejes Péter ügyész hangoztatta: az első fokon eljáró Veszprémi Törvényszék eljárási szabálysértést követett el, ítélete megalapozatlan és indoklási kötelezettségének sem tett eleget, így az ítélet felülbírálatra alkalmatlan, nincs valós lehetőség annak vitatására.Az ügyész álláspontja szerint a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt. Ajka melletti tározójának voltak tervezési, kivitelezési és külső ellenőrzési hiányosságai, azonban ma már a személyi felelősök nem állapíthatók meg, de ha a vállalat vezetői időben beavatkoztak volna a katasztrófához vezető folyamatba, akkor a katasztrófa egyáltalán nem történt volna meg vagy nem úgy következett volna be.Fejes Péter a katasztrófához vezető okok között jelölte meg a X-es számú tározó északi falának megsüllyedését, a tározóban lévő víz mennyiségének növekedését, a gát külső falain jelentkező piros foltokat és a gátszakadás előtti utolsó két órában megnövekedett szivattyúteljesítményt.A vád szerint a vádlottak nemcsak "jólkarbantartási" kötelezettségüknek nem tettek eleget, de tájékoztatási kötelezettségüknek sem, mert nem értesítették azonnal a rendőrséget, a katasztrófavédelmet, a mentőket, az érintett települések polgármestereit, a polgári védelmet, a környezet- és természetvédelmi felügyelőséget, a vízügyi igazgatóságot és a MÁV-ot, amikor észlelték a gát átszakadását.Ha így tettek volna, akkor csökkenthető lett volna a katasztrófa következménye - hangoztatta álláspontját az ügyész.Bánáti János, B. Zoltán elsőrendű vádlott ügyvédje védőbeszédében azt mondta, az ügyészi fellebbezés annak ellenére alaptalan, hogy "rendkívüli részletességgel mutat rá az elírásoktól kezdve olyan jogi konzekvenciákkal nem járó eltérésekre", amelyek azt a látszatot keltik, hogy számos olyan hiba történt az elsőfokú eljárás során, amelyet csak egy új elsőfokú eljárás tud kizárni.Szerinte a szakértői véleményeket a bíróság helyesen értékelte. A szakértők a véleményekben kifejtették, hogy tervezési hibák vezettek az iszapömléshez, a tározó építésekor már "kódolva volt a katasztrófa".Álláspontja szerint mivel egyetlen hatóság sem írta elő monitoringrendszer felállítását, egyetlen vádlottnak sincs felelőssége abban, hogy a folyamatot nem állították meg, ráadásul semmilyen adat nem készült arról, hogy a monitoringrendszer tudta volna előre jelezni a tragédiát.A háromnapos tárgyaláson az összes vádlott védője az elsőfokú ítélet helyben hagyását kérte, álláspontjuk szerint a Veszprémi Törvényszék mindennek eleget tett, a tényállás megalapozott volt, s az ítélet minden tekintetben megfelelt a törvényeknek.Az utolsó szó jogán felszólaló vádlottak valamennyien ártatlannak vallották magukat.A Mal Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlő vörösiszap három települést öntött el, Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa következtében tíz ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált.