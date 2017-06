Visszatértek a trükkös csatornatisztítók - 10 perces munkáért 150 ezret kértek Győrben

A társaság ezúttal is fedőtörténettel vezette félre az alkalmazottakat és aláíratta a megrendelőt. Ezután a néhány perces munkáért a tisztességes ár 8-10 szeresét kérték el és 150 ezer forintos átutalásos számlát állítottak ki. A rendőrség a csalók nyomába eredt.



Mindenki jól gondolja meg, kit enged be a rábízott telephelyre és milyen megrendelőt ír alá! Közterületi csatornák tisztításáért pedig senkinek ne fizessenek! Szól a Pannon-Víz jó tanácsa. A legfrissebb trükkjük, hogy mindannyian formaruhában vannak, jegyzőkönyvet, hamisított igazolványt és megbízólevelet is visznek magukkal.



Jó tudni!



Közterületi víznyelők, csatornák és aknák tisztításáért soha senki nem kérhet pénzt. Ezt a vízmű dolgozói ingyenesen, Pannon-Víz-logós, sötétzöld egyenruhában végzik. Ha valaki víznyelő vagy csatornadugulást szeretne bejelenteni, akkor a 06 80 20 40 86 telefonszámon éjjel-nappal megteheti. A saját ingatlanjába, lakásába, bérleményébe pedig mindenki jól gondolja meg, hogy kit enged be!



Hibabejelentésnél, csatornadugulásnál az "igazi csatornatisztítók" hívásra érkeznek, mindig a bejelentőt keresik, név és telefonszám alapján. Legyenek óvatosak, ne váljanak csalók áldozatává!