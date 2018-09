Visszaköltözik a kormányhivatal a győri Árpád úti üvegpalotába is - fotók

A beruházás részeként elsőként tavaly nyárra elkészült a járási hivatal Tatai úton működő főosztályának megújult épülete. Az Árpád úti létesítmény energetikai korszerűsítésére már korábban elnyerték a pályázati forrást, aztán az üvegpalota lebontása is szóba került, ám végül idén februárban elindult a munka.Az épületben lévő szervezeti egységeket részben a kormányhivatal más ingatlanaiban helyezték el, emellett épületeket béreltek a Leier City Kft.-től. Szerdától mintegy 250-en visszaköltöznek. Széles Sándor a megyei kormányhivatal vezetője a keddi átadáson nem titkolta, jónéhány álmatlan éjszakát okozott neki, mi legyen az 1971 óta álló épület sorsa. Felújítására már 2006-ban készült tanulmányterv, s bár erre forrást is nyertek, hosszan vizsgáltak két helyszínt, ahová elköltözhetne a kormányhivatal. Az ETO Park átalakítása sokba került volna, s hasonló volt a helyzet a kórház Zrínyi úti épületével is.„A felmérés szerint 11 milliárd forintból lehetett volna megfelelő államigazgatási centrumot kialakítani." Anyagi lehetőségük ezt nem engedte. Így végül az Árpád úti épület felújítása mellett döntöttek. „Bár voltak kételyeim, a bejárás után megnyugodtam, jó és megalapozott döntés született" – jelentette ki, hozzátéve, hogy a fejlesztés nem áll meg, külön keretből indul a Gobelin-terem és hazai forrásból a mosdók, ajtók és beépített szekrények felújítása. Szepessy Tamás helyettes államtitkár a győri fejlődést és a területi közigazgatást méltatta.„Megérte a felújítás, ez az energiaszámlákban is kimutatható lesz" – közölte Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, aki győrieket kérdezett arról, hogy városképileg elfogadható-e a kormányhivatali épület. „Vállalható, jó, modern lett" – ezt a választ kaptam. Úgy látja, 10-15 év múlva viszont már lépni kell, új helyet keresni a kormányhivatalnak.Dr. Buday Zsolt főosztályvezető-helyettes a megújuló energia fontosságáról beszélt. A mostani beruházásban 64 háztartásnyi távhő-energiát takarítanak meg. Németh Edina a projekt műszaki vezetője elmondta: a három épületet összesen 1 milliárd 683 millió forintból korszerűsítették, ebből 1,2 milliárd uniós forrás, a többi hazai forrás és önerő.Az üvegpalotában megújult a hőszigetelés, a régi függönyfalat újjáépítették, a tetőszerkezeten és oldalfalakon napelemes rendszer szereltek fel, megújult a fűtési rendszer, a világítás és a gépi szellőztetés. A fejlesztéssel az épület energetikai besorolása „II"-ről (rossz) „CC"-re (korszerű) javult.A Szabolcska utcai irodaépület is elkészült szeptember végére: a nyílászárók cseréje, napelemes rendszer telepítése mellett a külső fal, a pincefödém és a 4. emeleti hőszigeteléssel is végeztek. Az épület energetikai besorolása „BB"-re (közel nulla energiaigényűre) javult.