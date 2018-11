Visszakerültek a lopott kerekek az autósokhoz - Győrtől Tatabányáig garázdálkodott a tolvaj

Nagy Miklós bűnügyi osztályvezetőtől kaptá vissza a tulajdonosok a megkerült kerekeket. Fotó: Bertleff András

Baranyai Réka autójáról azon az éjjelen loptá el a felniket, amikor a rendőrö elfogtá az elkövetőt. A nyomozás során a rendőrö újabb kerekeket is találtak, 6 garnitúra kerülhetett vissza a tulajdonosához. Fotó : Bertleff András

Az ellenőrzés során az autót is átvizsgáltá , amiben 4 darab Audi- és 4 darab Volkswagen-kereket találtak. Intézkedés özben a mosonmagyaróvári járőrö jelezté , hogy a ároly utcában parkoló étautó – egy Audi és egy Volkswagen típusú jármű – kerekeit elloptá .Az igazoltatott férfi nem tudott elszámolni a szállítmányával, így előállítottá és lopás megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vetté . Mint kiderült, az illető az elmúlt hónapokban megyeszerte (Győr, Csorna, Mosonmagyaróvár), sőt, a megyehatáron túl is (Komárom, Tatabánya) garázdálkodott.A nyomozás során újabb kerekek is előkerültek, így a városi rendőrkapitányságon Nagy Miklós bűnügyi osztályvezető 6 garnitúrát vissza tudott adni jogos tulajdonosának. Kiderült az is, hogy a férfinek nemcsak a megtalált gumikhoz van öze, több lopásban is benne volt. A gyanúsított vélhetően nem egyedül dolgozott, hanem egy értékesítő gárda is állhat a bűncselekmények hátterében.Elhangzott, hogy a négy hónapnyi lopássorozat összérté megközelíti a másfél millió forintot. A férfi ellen üzletszerű, nagy érté ű lopás a gyanú. Az ügyészségnek a rendőrség megküldte a papírokat, hamarosan dönthetnek a letartóztatásról. A nyomozás még tart, a gyanúsított akár 3–5 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.A mosonmagyaróvári Baranyai Réka volt az egyik sértett, akinek Volkswagenjéről -én elloptá a kerekeket. Hajnali 2 órakor a rendőrö értesítetté a történtekről. Amikor lement a parkolóba – ahogy fogalmazott –, sokkot kapott a látványtól: térköveken állt az autója, bármelyik pillanatban lezuhanhatott volna az ingatag alátámasztásról. ő volt a szerencsések egyike, akik visszakaptá a tulajdonukat.